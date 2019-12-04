Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un bu kareleri paylaşıldı! Dünya yine diken üstünde
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un; eşi, kız kardeşi ve üst düzey yöneticilerle birlikte 'Kim hanedanlığının ana yurdu' Paektu Dağı'nın zirvesine çıktı. Önemli kararlar almadan önce bu dağa çıktığı bilinen Kim'in fotoğraflarının paylaşılmasının ardından "yeni bir tehdit mi geliyor?" sorusu gündeme geldi. Uzmanlar, Kim'in dağa çıkmasının, nükleer silah ve balistik füze programları nedeniyle baskı altında olan Kuzey Kore'nin uluslararası yaptırımlara meydan okumasını simgelediğini söylüyor.
04.12.2019 11:56
- Son Güncelleme: 04.12.2019 11:56
Ekim ayından bu yana ikinci kez kutsal dağ Paektu Dağı'nın zirvesine beyaz atıyla çıkan Kuzey Kore liderinin görüntüleri, beklendiği gibi gündemin tepesine tırmandı.
İki ay önce yalnız fotoğraflanan Kim'in yanında bu kez karısı Ri Sol-ju ve Pyongyang yönetiminin en üst düzey isimleri sıralandı. Fotoğraflar, resmi haber ajansı KCNA tarafından dünyaya geçildi.
Uluslararası gazetecilerin alınmadığı gezide çılgın lider Kim, 'Kim hanedanlığının ana yurdu' Paektu Dağı'nın zirvesindeki gölün önünde poz verdi.
Karlı zirvedeki at gezisinin en geniş açılı fotoğrafında, Kim'le birlikte 13 isim göze çarpıyor. Kuzey Kore liderinin önemli kararlar almadan dağa çıktığı biliniyor.
Resmi medya, Kim'in Ekim ayında çekilen at sırtındaki pozlarını 'dünyayı hayretler içinde bırakacak ve Kore devrimini ileri taşıyacak büyük bir operasyonun habercisi' olarak yorumlamıştı.