Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un bu kareleri paylaşıldı! Dünya yine diken üstünde

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un; eşi, kız kardeşi ve üst düzey yöneticilerle birlikte 'Kim hanedanlığının ana yurdu' Paektu Dağı'nın zirvesine çıktı. Önemli kararlar almadan önce bu dağa çıktığı bilinen Kim'in fotoğraflarının paylaşılmasının ardından "yeni bir tehdit mi geliyor?" sorusu gündeme geldi. Uzmanlar, Kim'in dağa çıkmasının, nükleer silah ve balistik füze programları nedeniyle baskı altında olan Kuzey Kore'nin uluslararası yaptırımlara meydan okumasını simgelediğini söylüyor.

04.12.2019 11:56 - Son Güncelleme: 04.12.2019 11:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





