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  • 05.12.2019 01:05
  • Son Güncelleme: 05.12.2019 01:05

ABD ve Sudan 23 yılın ardından karşılıklı büyükelçi atayacak

Bakanı Mike Pompeo, 23 yılın ardından karşılıklı büyükelçi atayacaklarını duyurdu. ABD yönetimi, 1997'den bu yana Sudan'a uygulanan ekonomik yaptırımları Ekim 2017'de kaldırmış, ancak 1993'te lideri Usame bin Ladin'e ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle Sudan'ı "terörü destekleyen ülkeler listesi"nden çıkarmamıştı.

Twitter'dan duyurdu! 23 yıl sonra yeniden...

Bakanı Mike Pompeo, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "ABD ve Sudan'ın 23 yıldır ilk kez karşılıklı büyükelçi atama süreci başlattığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu ikili ilişkilerimizin güçlendirilmesi adına tarihi bir adım." ifadelerini kullandı.

Daha sonra konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Pompeo, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'un Washington ziyaretini memnuniyetle karşılaştıklarını kaydetti.

Hamduk'un 21 Ağustos'ta göreve geldiği hatırlatılan açıklamada, Hamduk'un bugüne kadarki attığı adımlardan duyulan memnuniyetin altı çizildi.

TRUMP YÖNETİMİ SUDAN'A YAPTIRIMLARI KALDIRMIŞTI
ABD yönetimi, 1997'den bu yana Sudan'a uygulanan ekonomik yaptırımları Ekim 2017'de kaldırmış, ancak 1993'te lideri Usame bin Ladin'e ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle Sudan'ı "terörü destekleyen ülkeler listesi"nden çıkarmamıştı.

Yaptırımlar, Hartum'un Washington ile terörle mücadelede iş birliği yapması, 'da barışa katkıda bulunması ve çatışmadan etkilenenlere insani yardım sağlanması konularında anlaşması üzerine kaldırılmıştı.

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