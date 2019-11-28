Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 28.11.2019 15:22
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 15:26

Macron'dan küstah sözler! Barış Pınarı Harekatı...

Terör örgütü /'nın savunuculuğunu üstlenen Emmanuel Macron, 'nin 'nin kuzeyinde düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sonrasında 'lu müttefiklerinden dayanışma beklememesi gerektiğini söyledi.

Macron'dan küstah sözler! Barış Pınarı Harekatı...

Fransa'nın başkenti 'te Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısında konuşan Emmanuel Macron, 'nin kuzeyinde terör örgütü / hedeflerine karşı Barış Pınarı harekatı düzenleyen 'yi hedef alan küstah açıklamalarda bulundu.

Sık sık terör örgütü lehine demeçler veren ve terör örgütünün sözde yöneticilerini Elize Sarayı'nda ağırlayan Macron, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı yürüten Türkiye'nin aynı zamanda NATO müttefiklerinden dayanışma bekleyemeyeceğini söyledi.

Macron'un Stoltenberg ile düzenlediği basın toplantısının, Fransa Cumhurbaşkanı'nın geçtiğimiz günlerde, "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" açıklamasının hemen ardından yapılması da dikkat çekti.

Macron, NATO'yu hedef alan söz konusu açıklamalarını faydalı bir uyarı işareti olarak savunmuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriMacron'dan küstah sözler! Barış Pınarı Harekatı...
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri