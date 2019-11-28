Macron'dan küstah sözler! Barış Pınarı Harekatı...

Fransa'nın başkenti Paris'te NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK hedeflerine karşı Barış Pınarı harekatı düzenleyen Türkiye'yi hedef alan küstah açıklamalarda bulundu.





Sık sık terör örgütü lehine demeçler veren ve terör örgütünün sözde yöneticilerini Elize Sarayı'nda ağırlayan Macron, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı yürüten Türkiye'nin aynı zamanda NATO müttefiklerinden dayanışma bekleyemeyeceğini söyledi.

Macron'un Stoltenberg ile düzenlediği basın toplantısının, Fransa Cumhurbaşkanı'nın geçtiğimiz günlerde, "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" açıklamasının hemen ardından yapılması da dikkat çekti.





Macron, NATO'yu hedef alan söz konusu açıklamalarını faydalı bir uyarı işareti olarak savunmuştu.