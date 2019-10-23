ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin operasyonu bağlamında getirilen yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıkladı.
Suriye'de son durumu değerlendiren Trump'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
-Yaptırımların kalması emrini verdim.
-Kürtlere harika hizmet verdik, şimdi Suriye'den çıkıyoruz.
-Suriye'de çok az askerimiz kalacak.
-Suriye'de petrolü korumak için çok az askerimiz kalacak.
-Başkan Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var.
-Başkan Erdoğan'a teşekkür ediyorum, ülkesi için doğru şeyi yapmayı başardı.
-Başkan Erdoğan ile kısa bir gelecekte görüşeceğiz.
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