ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin operasyonu bağlamında getirilen yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıkladı.

Suriye'de son durumu değerlendiren Trump'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

-Yaptırımların kalması emrini verdim.

-Kürtlere harika hizmet verdik, şimdi Suriye'den çıkıyoruz.

-Suriye'de çok az askerimiz kalacak.

-Suriye'de petrolü korumak için çok az askerimiz kalacak.

-Başkan Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var.



-Başkan Erdoğan'a teşekkür ediyorum, ülkesi için doğru şeyi yapmayı başardı.



-Başkan Erdoğan ile kısa bir gelecekte görüşeceğiz.