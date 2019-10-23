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  • 23.10.2019 18:46
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 19:02

Başkanı Trump açıkladı: 'ye karşı yaptırımların kaldırılması talimatını verdim

Başkanı , Suriye'de son durumu değerlendirdi. Trump, 'nin operasyonu bağlamında getirilen yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıkladı. Öte yandan Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Trump,"Başkan Erdoğan'a teşekkür ediyorum, ülkesi için doğru şeyi yapmayı başardı. Erdoğan ile kısa bir gelecekte görüşeceğiz." dedi.

Trump açıkladı: Talimatı verdim

Başkanı , 'nin operasyonu bağlamında getirilen yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıkladı.

Suriye'de son durumu değerlendiren Trump'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

-Yaptırımların kalması emrini verdim.

-Kürtlere harika hizmet verdik, şimdi Suriye'den çıkıyoruz.

-Suriye'de çok az askerimiz kalacak.

-Suriye'de petrolü korumak için çok az askerimiz kalacak.

-Başkan Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var.

-Başkan Erdoğan'a teşekkür ediyorum, ülkesi için doğru şeyi yapmayı başardı.

-Başkan Erdoğan ile kısa bir gelecekte görüşeceğiz.

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