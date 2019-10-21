Tayland Kralı, eşi Wongvajirapakdi'nin rütbesi ve unvanını elinden aldı
Tayland Kralı Maha, komutan yaptığı sevgilisiyle evlenmiş, general rütbesi verdiği kız arkadaşını ‘kraliyet metresi’ ilan etmişti. Kraliyetten yapılan son dakika açıklamasına göre, Wongvajirapakdi'nin "hırslı davrandığı, statüsünü kendi çıkarı için kullanmaya teşebbüs ettiği ve davranışlarının saygısızca olduğu" belirtildi. Eğitimli bir pilot, hemşire ve koruma olan Sineenat, tümgenerallik rütbesine de sahipti.
Tayland Kralı MahaVajiralongkorn, eşi SineenatWongvajirapakdi'nin rütbesini ve unvanını elinden aldı.
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