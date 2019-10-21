Tayland Kralı, eşi Wongvajirapakdi'nin rütbesi ve unvanını elinden aldı Tayland Kralı Maha, komutan yaptığı sevgilisiyle evlenmiş, general rütbesi verdiği kız arkadaşını ‘kraliyet metresi’ ilan etmişti. Kraliyetten yapılan son dakika açıklamasına göre, Wongvajirapakdi'nin "hırslı davrandığı, statüsünü kendi çıkarı için kullanmaya teşebbüs ettiği ve davranışlarının saygısızca olduğu" belirtildi. Eğitimli bir pilot, hemşire ve koruma olan Sineenat, tümgenerallik rütbesine de sahipti.

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