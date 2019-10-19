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’taki , ’a satıldı! Değeri dudak uçuklattı...

Lüks ve ihtişamın adresi ’taki , ’a satıldı. Ocean’s Eleven filminin çekildiği dünyaca ünlü otel, 4.25 milyar dolara el değiştirdi. Geri kiralama anlaşmasıyla yapılan satış ile otelin faaliyetlerine aynı şekilde devam edeceği açıklandı.

4.25 milyar dolar

Las Vegas'ın dünyaca ünlü oteli Bellagio el değiştirdi. MGM Resorts International, 'taki Circus Circus ve Bellagio otellerini sattığını duyurdu. Şirket, otel kumarhanesini 825 milyon dolara turizmci Phil Ruffian'a, Bellagio'yu da 4.25 milyar dolara The Blackstone Group'a sattığını açıkladı. ; Ocean's Eleven filminin çekimlerinde de kullanılan Bellagio'yu, geri kiralama anlaşmasıyla 'taki finans devine sattığını ilan etti. MGM, Bellagio için yıllık 245 milyon dolar kira ödeyecek. MGM Başkanı ve CEO'su Jim Murren, anlaşmanın 30 yıllık olduğunu söyledi.



Ünlü film bu otelde çekilmişti.

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