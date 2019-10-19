Las Vegas'ın dünyaca ünlü oteli Bellagio el değiştirdi. MGM Resorts International, Las Vegas'taki Circus Circus ve Bellagio otellerini sattığını duyurdu. Şirket, Circus Circus otel kumarhanesini 825 milyon dolara turizmci Phil Ruffian'a, Bellagio'yu da 4.25 milyar dolara The Blackstone Group'a sattığını açıkladı. MGM; Ocean's Eleven filminin çekimlerinde de kullanılan Bellagio'yu, geri kiralama anlaşmasıyla New York'taki finans devine sattığını ilan etti. MGM, Bellagio için yıllık 245 milyon dolar kira ödeyecek. MGM Başkanı ve CEO'su Jim Murren, anlaşmanın 30 yıllık olduğunu söyledi.





Ünlü film bu otelde çekilmişti.