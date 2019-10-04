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  • 05.10.2019 06:59
  • Son Güncelleme: 05.10.2019 07:03

’nin troll örgütüne kapatma! ve 'ı hedef alıyordu

, ’yi de eleştiren Birleşik Arap Emirlikleri (), ve kaynaklı 200'den fazla hesabı, sayfayı ve grubu kapattığını açıkladı.

BAE’nin troll örgütüne kapatma!

bu hesapların gerçek kişilere ait olmadığını ve koordineli faaliyet yürüttüğünü tespit etti. BuzzFeed internet sitesini haberine göre 211 Facebook hesabı, 107 Facebook sayfası, 43 Facebook grubunu ve 87 Instagram hesabını, ", ve kaynaklı sahte hesaplar üzerinden koordineli saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle kapattığını açıkladı. Yeni Şafak'ın haberine göre kapatılan hesapların , ve gibi ülkelere karşı kara propaganda ve psikolojik operasyon amaçlı kullanıldığı biliniyor.

150 BİN DOLARA TAKİPÇİ SATIN ALDI
Haberde BAE'nin troll ordusuna yaptığı devasa yatırımla ilgili de önemli bir örneğe yer verildi. Facebook'un açıklamasına göre BAE-Nijerya ağı, Facebook sayfalarının içeriğinin görüntülenmesini sağlamak amacıyla 150 bin dolar (870 bin TL) harcadı ve karşılığında 1,4 milyon takipçi elde etti. Facebook yetkilisi David Agranovich "Bu bir tür yerel medya ve savunuculuk organizasyonları gibi görünen bir sayfalar ağıydı" dedi. Agranovich Ortadoğu ve 'da buna benzer sahte hesaplardan oluşan sayfaların da kapatıldığını bildirdi. Facebook daha önce BAE merkezli 'Newave' ve Mısır merkezli 'New Waves' adlı pazarlama şirketlerine bağlı 350'den fazla hesabı kapattığını açıklamıştı.

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