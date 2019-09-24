BM İklim Zirvesi'nde Trump'a bakışı ile zirvenin en çok konuşulan isimlerinden olan Greta Thunberg önemli açıklamalar yaptı. Konuşması esnasında gözyaşlarına da hakim olamayan genç aktivist tüm dünyanın ilgisini çekti. Greta Thunberg ile ilgili gerçek ortaya çıktı. İsveç basın, Thunberg'in arkasında Macar Yahudi'si George Soros'un olduğunu yazdı.

TÜRKİYE'Yİ DE ŞİKAYET ETMİŞ

Aralarında İsveçli iklim aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg'in de bulunduğu 16 çocuk, Türkiye'nin de bulunduğu 5 üke hakkında iklim değişikliğiyle mücadele konusunda yeterli adımları atmadıkları gerekçesiyle BM'ye şikayet etti. BM'ye sunulan resmi şikayet dilekçesinde Türkye'nin yanı sıra Fransa, Almanya, Brezilya ve Arjantin de yer alıyor. Ancak dünyanın en büyük karbon salınımı yapan iki ülkesi olarak göze çarpan ABD ve Çin ise şikayet listesinde yer almadı. Üstelik ABD ve Çin, uluslararası arenada küresel ısınmaya karşı imzalanan sözleşmeye destek vermeyen ülkeler olarak dikkat çekmişti.

Sözde solcu özde terör destekçisi Cumhuriyet Gazetesi, Türkiye'yi BM'ye şikayet eden Greta Thunberg'e sosyal medyadan destek vermiş.

İşte o paylaşımı:

KONUŞMASI LİDERLERİ SARSMIŞTI

İsveçli iklim aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg, "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız." dedi.

İngiltere'den açıldığı sıfır karbondioksit salınımlı yelkenliyle Atlantik Okyanusu'nu geçerek New York'a gelen ve İklim Zirvesi'ne katılan Thunberg, duygusal konuşmasıyla liderleri sert şekilde eleştirdi.

Thunberg, "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız. Ben yine de şanslı çocuklardan biriyim. İnsanlar ölüyor, ekosistemimiz çöküyor, kitlesel yok oluşla karşı karşıyayız ama siz sadece para ve ekonomik büyümelerinizden bahsediyorsunuz. Bu ne cesaret."' ifadelerini kullandı.

"HAREKETE GEÇMİYORSANIZ BU ŞEYTAN OLDUĞUNUZU GÖSTERİR"

İklim değişikliğine bir süredir dikkati çektiğini ve ancak liderlerin bunu görmezden geldiğini belirten Thunberg, şunları kaydetti:

"Buruya gelip her şeyi yaptığınızı söylüyorsunuz. Gerçekten durumun ciddiyetini anlıyorsanız ve halen harekete geçmiyorsanız bu şeytan olduğunuzu gösterir ama buna inanmak istemiyorum... Bizi hayal kırıklığına uğratıyorsunuz ama gençler artık sizin ihanetinizin farkına vardı. Gelecek nesillerin gözü sizin üstünüzde olacak."

TRUMP'A BAKIŞI GÜNDEM OLDU

16 yaşındaki Thunberg, ABD Başkanı Donald Trump'ın gazetecilere yaptığı açıklamayı izledi. Trump salona girerken, Thunberg'in bakışı ise dünyanın gündemine oturdu.

TRUMP DALGA GEÇTİ

ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde oldukça öfkeli ve duygusal bir konuşma yapan 16 yaşındaki İsveçli Greta Thunberg için 'çok neşeli genç bir kıza benziyor' dedi.

Trump paylaştığı Twitter mesajında Greta Thunber'in 'parlak ve güzel bir geleceği' olduğunu söyledi ve 'Bunu görmek harika!' yorumunu yaptı.

Sosyal medyada ABD Başkanı'nın bu sözlerinin alaycı ifadeler olduğu yorumları yapıldı ve "ABD Başkanı 16 yaşındaki asperger sendromu olan bir kızla dalga geçiyor" dendi.

KAPİTALİST ÜLKELERİN BASKI ARACI: KÜRESEL ISINMA

Küresel ısınma ve ekosistem gibi konular günümüzde küresel sermaye ve kapitalist ülkelerin, diğer ülkelere baskı uygulama amacıyla gündeme getirdiği konuların başında geliyor. Savaşlardan beslenen; silah ve terör ticareti üzerinden milyarlarca dolar para kazanan sistem, savaşlar yüzünden ölen çocuklara fok kadar dahi değer vermiyor. Birleşmiş Milletler gibi topluluklarda fokların ve kutup ayılarının hakları savunulurken, Suriye'de ölen bebeklerin, Gazze'de çığlık atan çocukların sesleri ise duyulmuyor.

GRETA THUNBERG KİMDİR?

Tam adı Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg olan genç aktivist 2003 yılında İsveç'te dünyaya geldi. Bir süredir iklim değişikliği üzerine çalışmalar yapan ve harekete geçilmesi konusunda dünya çapında önemli ifadelere yer veren Thunberg, birçok protestoya katıldı.

Mayıs ayında Time dergisinin kapağında yer alarak medyanın gücünü de kullanan Thunberg için Norveç parlamentosunun 3 üyesi Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesini istemişti.



Greta'nın tek başına başlattığı protestoya 2019'da ise dünyanın dört bir yanından 1,4 milyon öğrenci katıldı.

Twitter'da da 1 milyon 860 bin takipçiye sahip olan Thunberg etrafında toplanmak isteyen kişileri buradan organize ediyor.

GEORGE SOROS KİMDİR?

1930 yılında Yahudi bir ailenin çocuğu olarak Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de dünyaya geldi. Ancak kendisi ABD vatandaşı. George Soros'u dünya finans spekülatörünün spekülatörü olarak tanıdı.



George Soros'un asıl şöhreti ise 'sivil' darbeleri. Ukrayna'daki turuncu devrim ve Gürcistan devrimi tamamen onun ürünü. Bu ülkelerdeki sivil toplum yapılarını finanse ederek hükümetleri yıkan Soros, Arap Baharı'nda da başroldeydi.



George Soros'un Türkiye'de aktif olduğu biliniyor. Kurduğu Açık Toplum Enstitüsü üzerinden bir çok protesto ve gösterinin finansörü oldu. Gezi olaylarının perde arkasında da onun olduğu iddia edildi.



İş dünyasının spekülasyonlarından, hükümetlerin darbelerinden çektiği George Soros, özel hayatında da hızlı biri. İlginç olan ise evliliklerini 20 yılı aşınca bitiriyor olması. İlk eşi Annaliese Witschak ile 1960 yılındaki evliliğini 1983 yılında noktaladı.

İkinci eşi Susan Weber ile olan evliliğini de 22 yıllın sonunda 2005 yılında bitirdi. Bu evliliğin ardından genç sevgilileri ile piyasada görünen George Soros, 2013 yılında tekrar evlendi.



Son eşi Tamiko Bolton, Soros'dan 41 yaş küçük. George Soros'un Alexander, Jonathan, Andrea, Robert ve Gregory isminde 5 çocuğu var.