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  • 08.09.2019 08:21
  • Son Güncelleme: 08.09.2019 08:28

'yı infaz eden timinin kan donduran ifadeleri

Geçtiğimiz yıl 'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğunda vahşice katledilen 'nın infazında görev alan timinin Riyad'daki duruşmalarda verdiği ifadeler ortaya çıktı. Kan donduran vahşeti anlatan suikast timi cinayetin nasıl işlendiğini açıkladı.

İstihbarat Başkan Vekili Ahmed El Asiri: Ben Mansur Ebu Hüseyin'e Cemal'i ikna ederek getirmeleri talimatını verdim. Cemal'in zorla getirilmesi yönünde bir emir vermedim
Suikast timinin bir numarası Tümgeneral Mansur Ebu Hüseyin: Asıri beni Kahtani (Veliaht Prens'in eski danışmanı) ile görüştürdü. Bana "Kaşıkçı'yı S. Arabistan'a getir" dedi
Mahir Abdülaziz Mutreb: Riyad'a gelmeyi kabul etmezse Cemal'in öldürülmesine karar verdim. Önce bahçeye gömmeyi düşündüm. Ama ortaya çıkar diye parçalattım

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