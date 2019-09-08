İstihbarat Başkan Vekili Ahmed El Asiri: Ben Mansur Ebu Hüseyin'e Cemal'i ikna ederek getirmeleri talimatını verdim. Cemal'in zorla getirilmesi yönünde bir emir vermedim

Suikast timinin bir numarası Tümgeneral Mansur Ebu Hüseyin: Asıri beni Kahtani (Veliaht Prens'in eski danışmanı) ile görüştürdü. Bana "Kaşıkçı'yı S. Arabistan'a getir" dedi

Mahir Abdülaziz Mutreb: Riyad'a gelmeyi kabul etmezse Cemal'in öldürülmesine karar verdim. Önce bahçeye gömmeyi düşündüm. Ama ortaya çıkar diye parçalattım