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  • 17.07.2019 11:07
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 11:07

Rusya'dan 'ye sürpriz savaş uçağı teklifi

'nin F-35 tehditleri sonrası Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, 'ye Rus yapımı savaş uçakları teslim edilmesini içeren bir anlaşma için görüşmeler yapılmasının olası olduğunu belirtti.

Rusya'dan Türkiye'ye sürpriz savaş uçağı teklifi

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, 'ye Rus yapımı savaş uçakları teslim edilmesini içeren bir anlaşma için görüşmeler yapılmasının olası olduğunu belirtti.

Rusya'nın Savunma Sanayisinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Borisov, Türkiye'ye yeni hava savunma sistemleri ya da savaş uçağı teslimatı için görüşmeler yapılmasının mümkün olup olmadığı sorusuna, "Neden mümkün olmasın? Artık elimizde bunun mümkün olduğuna ilişkin bir örnek bulunuyor" yanıtını verdi.

ERDOĞAN: RUS UÇAKLARI ALABİLİRİZ
, S-400 alımı sebebiyle sürekli Türkiye'ye F-35'leri vermemekle tehdit ediyor. , zaman zaman ABD'nin bu tehditlerinden dolayı Rus savaş uçaklarının alınabileceğini söylemişti.

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