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  • 03.07.2019 09:31
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 09:39

Rumlardan büyük provokasyon! Yasal işlem başlatacaklar

'deki sondaj çalışmalarına dahil olan si, ’ni rahatsız etmeye devam ediyor. Rumlar, son olarak Doğu Akdeniz'de ile işbirliği yapan şirketler hakkında yasal işlem başlatma kararı aldı.

Rumlardan büyük provokasyon!

'de kendi kıta sahanlığındaki sondaj faaliyetlerini sürdürüyor. Fatih'ten sonra ikinci derin deniz sondaj gemisi Yavuz da Doğu Akdeniz'de. Türkiye'nin bu kararlılığı, bölgedeki zengin enerji rezervlerinde Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni devre dışı bırakmak isteyen Rum yönetimini çileden çıkarıyor.

SKANDAL TUTUKLAMA KARARI
önce Türkiye kıta sahanlığında sondaj çalışmalarını sürdüren Fatih gemisinin mürettebatını tutuklamakla tehdit etti.

Rum kesimi sözde münhasır ekonomik bölgesi içerisinde yasa dışı sondaj yapıldığı gerekçesi ile Fatih sondaj gemisinde çalışanlar ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, () ile işbirliği yapan şirketlerin yetkilileri hakkında tutuklama emri çıkardı.

PROVOKATİF TATBİKAT GİRİŞİMİ
Yunan basını, Rum kesiminin adanın güneydoğusu açıklarında gerçek mermilerle deniz tatbikatı yapacağını duyurdu. 1- 10 Temmuz tarihleri arasındaki bu provokatif adımın, Yavuz gemisini engellemeye yönelik olduğu iddiası aktarıldı. Tatbikat bölgesinin ile çakışan 2'nci ve 3'ncü parsel bölgelerinin büyük bölümünü kapsadığını ileri sürdü.

DOĞU AKDENİZ'DE YENİ PROVOKASYON
GKRY, Türkiye'nin ada açıklarındaki doğalgaz arama faaliyetleri kapsamında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile işbirliği yapan şirketler hakkında yasal işlem başlatacağını duyurdu. Adının açıklanmaması kaydıyla Reuters'a konuşan Rum yetkili sözünü ettiği şirketlerin isimlerini açıklamadı.

BU ADIMLARIN ANKARA'DA BİR KARŞILIĞI YOK
Türkiye'nin bölgedeki sismik ve sondaj faaliyetleri Rum tarafının provokasyon çabasından etkilenmeyecek. si de, Karpaz açıklarında çalışmalarını güvenli şekilde yapacak. Yavuz sondaj gemisine Türk jetleri ve 2 fırkateyn eşlik ediyor.

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