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  • 07.04.2019 11:57
  • Son Güncelleme: 07.04.2019 11:57

'da köprüye çarptı

'nın Amazon bölgesinde bir köprünün ayağına çarptı.


Para eyaleti Valisi Helder Barbalho, dün liman kenti Belem'e giden otoyolun geçtiği köprünün 200 metrelik bölümünün, bir un ayağına çarpması sonucu yıkıldığını, görgü tanıklarına göre sırasında köprüdeki iki aracın Moju Nehri'ne düştüğünü açıkladı.

Araçlarda kaç kişinin bulunduğu bilinmezken nehirde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, feribotun beş kişilik mürettebatının kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Yerel basın, ocak ayında yapılan incelemenin, köprünün ayaklarında aşınma olduğunu ortaya koyduğunu, yerel yönetimin önlem almak için fon talebinde bulunduğunu duyurdu.

Köprünün tamiratının bir yıl kadar süreceği ve 25 milyon dolara mal olacağı tahmin ediliyor.

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