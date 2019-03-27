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  • 27.03.2019 09:21
  • Son Güncelleme: 27.03.2019 09:21

MAX acil iniş yaptı

'nin Florida eyaletinde MAX yolcu uçağı, motor arızası nedeniyle acil iniş yaptı. ve Etiyopya'da 737 MAX tipi uçakların düşmesi sonrası, birçok ülkede uçuşları askıya alınan Boeing şirketi, büyük bir krize karşı karşıya kalmıştı. Şirket ısrarla, uçaklarında teknik ve güncelleme hatası olmadığını savunuyor.

Boeing 737 MAX acil iniş yaptı

ve Etiyopya'da düştükten sonra birçok ülkede yasaklanan MAX yolcu uçağı, Florida'da motor arızası nedeniyle acil iniş yaptı.

İki kaza sonrası yüzlerce ölüme neden olan Boeing'in son üretimi olan 737 MAX yolcu uçaklarının, uçuşları birçok ülkede durdurulmuştu.

DURDURMA KARARI ALAN SON ÜLKE ABD ​
Başkanı Trump, ülkedeki tüm Boeing 737 Max 8 ve Max 9 tipi uçakların ikinci bir talimata kadar uçuşlarının durdurulduğunu duyurmuştu.

Etiyopya'da 10 Mart'ta yaşanan kazanın ardından Boeing 737 Max tipi uçakların uçuşlarını durdurma kararı alan son ülke ABD olmuştu.

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