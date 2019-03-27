Boeing 737 MAX acil iniş yaptı

Endonezya ve Etiyopya'da düştükten sonra birçok ülkede yasaklanan Boeing 737 MAX yolcu uçağı, Florida'da motor arızası nedeniyle acil iniş yaptı.

İki kaza sonrası yüzlerce ölüme neden olan Boeing'in son üretimi olan 737 MAX yolcu uçaklarının, uçuşları birçok ülkede durdurulmuştu.

DURDURMA KARARI ALAN SON ÜLKE ABD ​

ABD Başkanı Trump, ülkedeki tüm Boeing 737 Max 8 ve Max 9 tipi uçakların ikinci bir talimata kadar uçuşlarının durdurulduğunu duyurmuştu.

Etiyopya'da 10 Mart'ta yaşanan kazanın ardından Boeing 737 Max tipi uçakların uçuşlarını durdurma kararı alan son ülke ABD olmuştu.