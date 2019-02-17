Rusya’dan Venezuela’ya darbe!

Rus devlet bankası Gazprombank'tan üst düzey bir yetkili, isminin yayımlanmamasını şart koşarak Reuters haber ajansına konuştu.

Bu isim, Venezuela devletinin petrol şirketi PDVSA'ya ait hesapları dondurma kararı aldıklarını belirtti. Ayrıca, olası ABD yaptırımlarına hedef olmamak için, artık bu şirketle iş yapmayacaklarını iddia etti.

Gazprombank ise, Reuters'ın konuyla ilgili sorularına resmi bir yanıt vermekten kaçındı.

Maduro yerine muhalif lider Juan Guaido'yu Devlet Başkanı yapmak isteyen ABD, 28 Ocak'ta Venezuela yaptırımlarını resmen dünyaya duyurmuştu. Maduro'nun petrol satışlarından para elde edemeyerek, ülkenin kontrolünü kaybetmesi planlanıyor.

ABD'nin hamlelerine karşı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu açık şekilde destekleyen Rusya'nın bu adımı, tüm dünyayı şaşırttı.