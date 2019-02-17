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  • 17.02.2019 16:37
  • Son Güncelleme: 17.02.2019 16:39

’dan ’ya darbe!

Reuters haber ajansına konuşan kaynağa göre; devletinin sahip olduğu , devlet şirketi PDVSA'ya ait hesapları dondurma kararı aldı.

Rusya’dan Venezuela’ya darbe!

Rus devlet bankası 'tan üst düzey bir yetkili, isminin yayımlanmamasını şart koşarak Reuters haber ajansına konuştu.

Bu isim, devletinin şirketi PDVSA'ya ait hesapları dondurma kararı aldıklarını belirtti. Ayrıca, olası yaptırımlarına hedef olmamak için, artık bu şirketle iş yapmayacaklarını iddia etti.

Gazprombank ise, Reuters'ın konuyla ilgili sorularına resmi bir yanıt vermekten kaçındı.

Maduro yerine muhalif lider Juan Guaido'yu Devlet Başkanı yapmak isteyen ABD, 28 Ocak'ta Venezuela yaptırımlarını resmen dünyaya duyurmuştu. Maduro'nun petrol satışlarından para elde edemeyerek, ülkenin kontrolünü kaybetmesi planlanıyor.

ABD'nin hamlelerine karşı Venezuela Devlet Başkanı 'yu açık şekilde destekleyen 'nın bu adımı, tüm dünyayı şaşırttı.

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