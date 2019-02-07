Merkel'den flaş Rusya çıkışı!

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da devam eden Vişegrad Grubu toplantısına katılan Merkel, burada yaptığı açıklamada Rusya gazına bağımlı olmayacaklarını dile getirdi.
VİŞEGRAD GRUBU
Vişegrad Grubu, 4 Orta Avrupa ülkesi olan Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Slovakya arasında bölgesel ortaklıktır. Grubun amacı bu ülkeler arasında Avrupa entegrasyonunu sürdürmek, birbirleri ile askeri, ekonomik ve enerji gibi konularda işbirliği yürütmektir.
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