24 saat grev! Gerginlik bitmiyor

Fransa Genel İş Sendikası (CGT) yeni yılın ilk grev çağrısında bulundu. Fransa'nın büyük şehirlerinde birçok miting düzenlendi. Ülke genelinde 160 farklı kent ve kasabada meydanlara inen Genel İş Sendikası üyeleri ile Sarı Yelekliler, başkent Paris'te birlikte yürüdü. Göstericiler, maaşların arttırılması ve vergilerin adil uygulanmasını istediklerini dile getirdi.

Genel İş Sendikası'nın 24 saatlik grev kararı almasının ardından Sarı Yelekliler yine otoyollardaki kavşakları işgal edip uzun süre trafiğin kilitlenmesine neden oldu. Ayrıca, ülkenin ekonomideki can damarı durumundaki bazı limanların da giriş ve çıkışını kapatan Sarı Yelekliler ile Genel İş Sendikası üyeleri Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifasını istiyor.