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  • 01.02.2019 22:01
  • Son Güncelleme: 01.02.2019 22:22

Mahkeme kararını açıkladı! Kışanak ve Tuncel'e hapis cezası

... Eski Büyükşehir Belediye Başkanı 'a "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 14 yıl 3 ay, Eş Genel Başkanı 'e ise aynı suçlardan 15 yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme kararını açıkladı! Kışanak ve Tuncel'e hapis cezası

gelişmesine göre, Eski Büyükşehir Belediye Başkanı 'a "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 14 yıl 3 ay, Eş Genel Başkanı 'e ise aynı suçlardan 15 yıl hapis cezası verildi.

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak mahkeme huzurunda son savunmasını yaptı. Kandıra Cezaevinde tutuklu bulunan DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in ise sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamayacağını içeren dilekçeyi mahkemeye sunduğu bildirildi.

Mahkeme, Kışanak'ın savunmasının ardından avukatların son savunmasını aldıktan sonra karar için ara verdi.

Mahkeme, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'a, 'terör örgütüne üye olma' suçundan 10 yıl 15 ay, 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan ise 1 yıl 24 ay hapis cezası verdi.

DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'e ise 'terör örgütüne üye olma' suçundan 9 yıl 9 ay, 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan ise 4 yıl 15 ay hapis cezası verdi.

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