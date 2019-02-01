Son dakika gelişmesine göre, Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'a "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 14 yıl 3 ay, DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'e ise aynı suçlardan 15 yıl hapis cezası verildi.

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak mahkeme huzurunda son savunmasını yaptı. Kandıra Cezaevinde tutuklu bulunan DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in ise sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamayacağını içeren dilekçeyi mahkemeye sunduğu bildirildi.

Mahkeme, Kışanak'ın savunmasının ardından avukatların son savunmasını aldıktan sonra karar için ara verdi.

Mahkeme, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'a, 'terör örgütüne üye olma' suçundan 10 yıl 15 ay, 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan ise 1 yıl 24 ay hapis cezası verdi.

DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'e ise 'terör örgütüne üye olma' suçundan 9 yıl 9 ay, 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan ise 4 yıl 15 ay hapis cezası verdi.