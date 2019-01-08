ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliklerine son verme amacıyla düzenlenen toplantı hakkındaki Twitter paylaşımında, "Çin ile ticaret görüşmelerinin çok iyi geçtiğini" duyurdu.
Pazartesi günü Pekin'de başlayan iki günlük ticaret görüşmeleri hakkında iki taraf da olumlu beklentileri olduğunu belirtmişti. ABD Ticaret Sekreteri Wilbur Ross, toplantı sonunda ABD ve Çin'in kabul edebileceği makul bir anlaşmaya varılacağı ihtimalini kuvvetli gördüğünü söylerken, Çin Dışişleri Bakanlığı ticaret gerginliklerini eşit koşullarda çözmek gerektiğini ifade etti.
Pazartesi günü Pekin'de başlayan iki günlük ticaret görüşmeleri hakkında iki taraf da olumlu beklentileri olduğunu belirtmişti. ABD Ticaret Sekreteri Wilbur Ross, toplantı sonunda ABD ve Çin'in kabul edebileceği makul bir anlaşmaya varılacağı ihtimalini kuvvetli gördüğünü söylerken, Çin Dışişleri Bakanlığı ticaret gerginliklerini eşit koşullarda çözmek gerektiğini ifade etti.
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