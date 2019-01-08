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  • Son Güncelleme: 08.01.2019 20:31

Son dakika: Trump: ile ticaret görüşmeleri çok iyi geçiyor

Başkanı , ile ticaret görüşmelerinin çok iyi geçtiğini duyurdu.

Trump: Görüşmeler çok iyi geçiyor
Başkanı , ABD ile arasındaki ticaret gerginliklerine son verme amacıyla düzenlenen toplantı hakkındaki Twitter paylaşımında, "Çin ile ticaret görüşmelerinin çok iyi geçtiğini" duyurdu.

Pazartesi günü Pekin'de başlayan iki günlük ticaret görüşmeleri hakkında iki taraf da olumlu beklentileri olduğunu belirtmişti. ABD Ticaret Sekreteri Wilbur Ross, toplantı sonunda ABD ve Çin'in kabul edebileceği makul bir anlaşmaya varılacağı ihtimalini kuvvetli gördüğünü söylerken, Çin ticaret gerginliklerini eşit koşullarda çözmek gerektiğini ifade etti.
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