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  • 30.12.2018 12:34
  • Son Güncelleme: 30.12.2018 12:48

Putin'den mesajı

haberine göre Devlet Başkanı , Başkanı 'a yeni yıl ile ilgili bir mektup yolladı. Ayrıca ile ilgili de mesajlar veren Putin, "Türkiye ve Rusya'nın, Avrasya'nın güvenliğini birlikte güçlendirmeye devam edeceğine eminim." dedi.

Putin'den Türkiye mesajı

Kremlin'den yapılan açıklamada Devlet Başkanı 'in, 'li mevkidaşı 'a yeni yıl mektubu gönderdiği belirtildi. Putin'in gönderdiği mektupta, Trump'a Rusya'nın ABD ile diyaloğa hazır olduğu ifade edildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in, Beşşar Esad'a da bir mektup gönderdiği duyuruldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: " ve Rusya'nın, Avrasya'nın güvenliğini birlikte güçlendirmeye devam edeceğine eminim."

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