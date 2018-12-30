Putin'den Türkiye mesajı

Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD'li mevkidaşı Donald Trump'a yeni yıl mektubu gönderdiği belirtildi. Putin'in gönderdiği mektupta, Trump'a Rusya'nın ABD ile diyaloğa hazır olduğu ifade edildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in, Beşşar Esad'a da bir mektup gönderdiği duyuruldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Türkiye ve Rusya'nın, Avrasya'nın güvenliğini birlikte güçlendirmeye devam edeceğine eminim."