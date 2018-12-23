İngiliz gazetesi The Guardian, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kızlarının, İngiltere'de malikane almak istediklerini iddia etti. Buna göre Aliyev'in çocukları Leyla ve Arzu Aliyeva, Londra'nın en pahalı semtlerinden sayılan Knightsbridge'de ev almak için iki yıl önce harekete geçti. Kardeşlerin, iki lüks daire için 60 milyon sterlini (yaklaşık 400 milyon TL) gözden çıkardıkları da belirtildi. Ayrıca satın almayı planladıkları daireleri de birleştirecekleri ifade edildi. Leyla ve Arzu Aliyev'den ise şimdilik konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.
Arzu ve Leyla'nın İngiltere'deki ev için bir serveti gözden çıkardıkları iddialar arasındaydı...
Arzu ve Leyla'nın İngiltere'deki ev için bir serveti gözden çıkardıkları iddialar arasındaydı...
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