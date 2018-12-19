Gelen son dakika haberlerine göre, ABD Suriye'den tamamen çekilmeye hazırlanıyor.

Konuyla ilgili tweet atan ABD Başkanı Donald Trump, "Suriye'de DEAŞ'ı yendik. Benim başkanlık dönemimde orada kalmak için tek sebebimiz oydu" dedi.



Haberini ABD'li yetkililere dayandıran Reuters, Suriye'nin terör örgütü DAEŞ'ten temizlenmek üzere olduğuna dikkat çekti.

Bu yeni gelişmenin, ABD'li yetkililerin önceki açıklamalardan farklı olarak, bütün Amerikan askerlerinin bir anda çekilebileceğini gösterdiği de ifade edildi.

CNN de yaklaşık 2 bin Amerikan askerinin tamamen, hızlı bir şekilde çekilme kararının ABD Başkanı Donald Trump tarafından alındığını duyurdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞTÜ VE...

Aynı haberi kendi kaynaklarına dayandıran Wall Street Journal gazetesi de, bu adımın Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen haftaki görüşmesinden sonra atıldığını belirtti.

Haberde, bu adımın, ABD'nin Orta Doğu stratejisini karışıklığa sürükleyeceği ve DEAŞ ile mücadelesiyle ilgili şüphe uyandıracağı değerlendirmesi yapıldı.

ABD halihazırda Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki alanda 15 askeri üsse sahip. Deyrizor ve Haseke'de üç üssün inşası ise sürüyor.

PENTAGON İLE TRUMP ARASINDA ÇATIŞMA

Öte yandan gelen son haberlere göre Pentagon sözcüsü, IŞİD'in yenilmediğini ve Trump'ın söyledikleri hakkında bilgisi olmadığını söyledi.

İddiaya göre bölgenin İran ve Rusya'ya terk edilmesinden endişelenen Pentagon yetkilileri bu hamleye karşı çıkıyor.











BEYAZ SARAY ÇEKİLMEYİ RESMEN DUYURDU

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmeye başladığını duyurdu.