Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 19.12.2018 17:33
  • Son Güncelleme: 19.12.2018 18:56

Son dakika: açıkladı, Pentagon itiraz etti: ABD, 'den çekiliyor mu?

İç savaş ülkesinin kuzeyinde çok sayıda askeri ve üssü bulunan ABD, 'den tamamen ve hızlı bir şekilde çekilmeyi planlıyor. Dünyada anında son dakika olan habere göre, karar Başkan tarafından alındı. ABD Başkanı Trump, "Suriye'de 'ı yendik. Benim başkanlık dönemimde orada kalmak için tek sebebimiz oydu" dedi. Trump'ın bu açıklamalarına ise ilk itiraz Pentagon'dan geldi...

ABD Suriye'den çekiliyor mu? Trump'tan açıklama geldi...

Gelen son dakika haberlerine göre, ABD 'den tamamen çekilmeye hazırlanıyor.

Konuyla ilgili tweet atan ABD Başkanı Donald , "Suriye'de 'ı yendik. Benim başkanlık dönemimde orada kalmak için tek sebebimiz oydu" dedi.

Haberini ABD'li yetkililere dayandıran Reuters, Suriye'nin terör örgütü DAEŞ'ten temizlenmek üzere olduğuna dikkat çekti.

Bu yeni gelişmenin, ABD'li yetkililerin önceki açıklamalardan farklı olarak, bütün Amerikan askerlerinin bir anda çekilebileceğini gösterdiği de ifade edildi.

CNN de yaklaşık 2 bin Amerikan askerinin tamamen, hızlı bir şekilde çekilme kararının ABD Başkanı Donald Trump tarafından alındığını duyurdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞTÜ VE...

Aynı haberi kendi kaynaklarına dayandıran Wall Street Journal gazetesi de, bu adımın Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen haftaki görüşmesinden sonra atıldığını belirtti.

Haberde, bu adımın, ABD'nin Orta Doğu stratejisini karışıklığa sürükleyeceği ve DEAŞ ile mücadelesiyle ilgili şüphe uyandıracağı değerlendirmesi yapıldı.

ABD halihazırda Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki alanda 15 askeri üsse sahip. Deyrizor ve Haseke'de üç üssün inşası ise sürüyor.

PENTAGON İLE TRUMP ARASINDA ÇATIŞMA
Öte yandan gelen son haberlere göre Pentagon sözcüsü, IŞİD'in yenilmediğini ve Trump'ın söyledikleri hakkında bilgisi olmadığını söyledi.
İddiaya göre bölgenin İran ve Rusya'ya terk edilmesinden endişelenen Pentagon yetkilileri bu hamleye karşı çıkıyor.





BEYAZ SARAY ÇEKİLMEYİ RESMEN DUYURDU
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmeye başladığını duyurdu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Trump açıkladı, Pentagon itiraz etti: ABD, Suriye'den çekiliyor mu?
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar