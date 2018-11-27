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  • 27.11.2018 11:28

yi reddeden erkek arkadaşını dövdü

'de yaşayan 31 yaşındaki , ye girmeyi reddeden erkek arkadaşını dövdü. Öfkeli kadın bu davranışı sebebiyle tutuklandı.

Cinsel ilişkiyi reddeden erkek arkadaşını dövdü

'nin Florida eyaletinde yaşayan , yi reddeden erkek arkadaşını dövdü. Kız arkadaşından dayak yiyen adam, Rebecca'yı polise şikayet etti.

Şikayetin ardından Rebecca tutuklandı. Polis kayıtlarında Rebecca'nın aynı suçtan 14 ay önce de gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Polisten yapılan açıklamada, Rebecca'nın erkek arkadaşı uyuduğu sırada odasına girdiği ve ardından cinsel ilişkiye girmek istediği fakat bu isteğin erkek arkadaşı tarafından geri çevrildiği ve bunun üzerine kadının, erkek arkadaşını dövmeye başladığı söylendi.

Mahkeme, Rebecca için koruma tedbiri ve uzaklaştırma kararı verdi.

Tutuklanan kadın 100 dolar kefaletle serbest bırakıldı.

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