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Oscarlı Anakan

Oscarlı Anakan
Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi olan Oscar Ödüllü Hollywood yıldızı , zulme uğrayan 'ı unutmadı. Blanchett, Bangladeş'teki Arakanlı Müslüman kamplarındaki deneyimlerini Güvenlik Konseyi'ndeki oturumunda konsey üyeleri ile paylaştı. Şu açıklamayı yaptı: "Ben bir anneyim. Oradaki çocukların gözlerinde kendi evlatlarımı gördüm. Bir anne yavrusunun ateşe atılmasına nasıl dayanabilir? BMGK'nın bu krizi çözmek için birlikte çalışmasını istiyorum."
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  • 30 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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