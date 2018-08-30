Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi olan Oscar Ödüllü Hollywood yıldızı Cate Blanchett, zulme uğrayan Arakanlı Müslümanlar'ı unutmadı. Blanchett, Bangladeş'teki Arakanlı Müslüman kamplarındaki deneyimlerini BM Güvenlik Konseyi'ndeki Myanmar oturumunda konsey üyeleri ile paylaştı. Şu açıklamayı yaptı: "Ben bir anneyim. Oradaki çocukların gözlerinde kendi evlatlarımı gördüm. Bir anne yavrusunun ateşe atılmasına nasıl dayanabilir? BMGK'nın bu krizi çözmek için birlikte çalışmasını istiyorum."
Oscarlı Anakan
Etiketler: Arakanlı Müslümanlar , Myanmar , BM , Cate Blanchett
- 30 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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