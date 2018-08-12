Yol Durumu
  1. ABD’ye tepki çok
  2. İngiliz’in derdi Meghan’ın bebeği

Köprüsü yıkılıyor

Londra Köprüsü yıkılıyor
Londra'nın Hammersmith bölgesinde gerçekleşen aşırı yağışlardan sonra, birçok mahalle sular altında kaldı. Özellikle metro girişinin bulunduğu sokakta yaşanan su taşkını sonrası sakinleri zor anlar yaşadı. Metro girişinde suyun içine giremeyenler için, yakınlarda bulunan bir restorandan alınan sandalyelerle el yapımı bir köprü oluşturuldu. Yürüme yoluna ulaşmak için sandalyelerden oluşturdukları köprüden geçenlere ise, bir restoran çalışanı yardım etti.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar