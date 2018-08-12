Londra'nın Hammersmith bölgesinde gerçekleşen aşırı yağışlardan sonra, birçok mahalle sular altında kaldı. Özellikle metro girişinin bulunduğu sokakta yaşanan su taşkını sonrası Londra sakinleri zor anlar yaşadı. Metro girişinde suyun içine giremeyenler için, yakınlarda bulunan bir restorandan alınan sandalyelerle el yapımı bir köprü oluşturuldu. Yürüme yoluna ulaşmak için sandalyelerden oluşturdukları köprüden geçenlere ise, bir restoran çalışanı yardım etti.
Londra Köprüsü yıkılıyor
Etiketler: Londra
- 12 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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