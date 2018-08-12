ABD’ye tepki çok

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararıyla başlattığı ekonomik savaşa tepkiler devam etti. İsveç'in eski Başbakanı Carl Bildt, karar için "Zor bir finansal krizden geçen bir müttefike karşı temel tarifeleri ikiye katlamak gerçekten çok acımasız" ifadelerine yer verdi. İran Dışişleri Bakanı Javad Zarifi de "Trump'ın NATO müttefiki Türkiye'ye yönelik coşkulu bir şekilde ekonomik zorluklar oluşturması utanç verici" dedi.
SELVA ÜNAL
SELVA ÜNAL
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