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11 Eylül korkusu

’de bir uçak teknisyeni, uçak çaldı ve havalandı Terör eylemi sanan Amerikan su iki F15’i peşine taktı. Panikleyen teknisyen, denize çakıldı

11 Eylül korkusu
ABD'nin Seattle kentindeki havalimanından çaldığı uçakla havalanan teknisyen, Amerikan sunu harekete geçirdi. İki F-15 savaş uçağı, kaçırılan Horizon Air Q400 tipi özel jetin peşine düştü. Yakınlarında iki savaş uçağını gören adı açıklanmayan teknisyen büyük panik yaşamaya başladı. Uyarılara cevap veremeyen teknisyen, birkaç takla atıp Seattle'ın dışında güney Puget'deki Ketorn adasında çakıldı. 2 yıl önce göreve başlayan teknisyenin öldüğü açıklandı. Uçağı kaçıran pilotla ve olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Pierce County Şerifi, mahalli yönetimle görüşmelerin devam ettiğini, olayın detayları ile ilgili bilgi vermek için erken olduğunu söyledi. Uçağın sahibi olan Alaska Airlines yayımladığı açıklamada, 76 yolcu kapasiteli uçağın izinsiz olarak kaldırıldığından haberdar olduğunu belirtti. Alaska Airlines yetkilileri, uçağın kaçırılmasıyla ilgili şirketlerine ve markalarına yapılan iftira kampanyalarına karşı haklarını saklı tuttuklarını söyledi.
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