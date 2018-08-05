Suudi Arabistan Krallığı İran'a diplomatik ofis için yeşil ışık yaktı. Suudi Arabistan yönetimi İranlı bir diplomata vize vermeyi kabul etti. Bu diplomatın ofisi 2017 yılında yapılan bir anlaşmaya göre İsviçre Büyükelçiliği içinde yer alacak.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA diplomatik kaynaklara dayanarak "Suudi Arabistan İran diplomatik hakları şefine vize vermeyi kabul etti" iddiasında bulundu. IRNA, "Gözlemciler bu durumu Tahran-Riyad hattında olumlu bir diplomatik gelişme olarak değerlendirdi" dedi.



2016 yılında iki ülke arasındaki ilişkiler Suudi Arabistan'ın İranlı bir hacıyı idam etmesi sonrası bozulmuştu. Bu olayın ardından Tahran'da bir grup gösterici Arabistan Büyükelçiliği'ne saldırmıştı. Tahran'daki saldırı sonrası Suudi Arabistan diplomatik ilişkileri tamamen dondurmuştu.

İKİ ÜLKE YEMEN'DE FARKI CEPHELERDE

İki ülke bölgede mezhepsel farklılıklar sebebiyle tarihsel rakip konumunda. Yemen'de yaşanan iç savaşta İran'ın Şii Hutsileri desteklemesi Suudi Arabistan'ın ise Sünni'lerden yana olması Riyad-Tahran hattında son dönemde gerginliği arttıran bir başka etmen.

Mayıs ayında ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Nükleer Anlaşması'ndan çekilip Tahran'a yaptırımlar uygulamasını Riyad yönetimi memnuniyetle karşılamıştı.