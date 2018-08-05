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Meghan’ın üç dileği

Meghan’ın üç dileği
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin son gelini ABD'li oyuncu dün 'daki ilk nü kutladı. Kraliyet gelenekleri nedeniyle parti basına kapalıydı. Ancak İngiliz medyası Meghan'ın en sevdiği üç şeyi hatırlattı. 37 yaşına basan Sussex Düşesi'nin her doğum gününde patates kızartması yediği hatırlatılırken Meghan'ın tam bir ayakkabı tutkunu olduğu da belirtildi. Meghan'ın 20 bin pound (130 bin TL) değerinde ayakkabı koleksiyonu olduğuna da dikkat çekildi.


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