İngiliz Kraliyet Ailesi'nin son gelini ABD'li oyuncu Meghan Markle dün Londra'daki ilk doğum gününü kutladı. Kraliyet gelenekleri nedeniyle parti basına kapalıydı. Ancak İngiliz medyası Meghan'ın en sevdiği üç şeyi hatırlattı. 37 yaşına basan Sussex Düşesi'nin her doğum gününde patates kızartması yediği hatırlatılırken Meghan'ın tam bir ayakkabı tutkunu olduğu da belirtildi. Meghan'ın 20 bin pound (130 bin TL) değerinde ayakkabı koleksiyonu olduğuna da dikkat çekildi.
Meghan’ın üç dileği
Etiketler: Londra , doğum günü , Meghan Markle , İngiliz Kraliyet Ailesi
- 05 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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