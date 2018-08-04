Meghan Marklenin güzellik sırrı çay ağacı yağı? Peki çay ağacı yağı nedir? Çay ağacının cilde ne faydası var?

Meghan Markle'nin güzellik sırrı çay ağacı yağı? Peki çay ağacı yağı nedir? Çay ağacının cilde ne faydası var?
4 Ağustos'ta 36. yaş gününü kutlayan eski oyuncu ve blogger yeni Sussex Düşes Meghan Markle'in güzelik sırrının çay ağacı yağı olduğu ortaya çıktı. Düşesin güzellik sırrını duyan binlerce kadın çay ağacı yağı ile ilgili bilgi almak için internet arama yapmaya başladı. Peki çay ağacı yağı nedir? Çay ağacı yağının faydaları nelerdir? Çay ağacının cilde ne faydası vardır? Çay ağacı yağı cildi gençleştirir mi? Çay ağacı çayı bağışıklık sistemini güçlendirir mi? İşte çay ağacıyla ilgili tüm merak ettikleriniz...
Amerikalı oyuncu ve model Rachel Meghan Markle, 4 Ağustos 1981'de doğdu. Yaşını göstermeyen güzel düşes güzellik sırrının son derece ucuz bir doğal bakım malzemesi olan çay ağacı yağı olduğu ve çantasında her zaman taşıdığını açıkladı. Güzel düşesin açıklamasından sonra herkes çay ağacının ne olduğunu merak etmeye başladı. Peki çay ağacı yağı nedir? Çay ağacı yağı, melaleuca alternifolia ya da daha anlaşılabilir şekliyle Hint defnesi adlı bir bitkiden elde ediliyor. Avustralya'da yetişen bu yassı yapraklı bitkinin faydaları, özellikle Avustralya'da yaşayanlar tarafından yüzyıllardır biliniyor. Özellikle cilt üzerinde mucizevi etkiler yaratabiliyor. Çay ağacı yağı cildi gençleştiriyor, sivilceden siyah noktalara kadar tüm cilt sorunlarına iyi geliyor. Çay ağacı yağı antibakteriyel özelliği ile cilt üzerindeki bakterileri öldürüyor. İşte düşesle ilgili diğer bilgiler...