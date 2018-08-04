Meghan Marklenin güzellik sırrı çay ağacı yağı? Peki çay ağacı yağı nedir? Çay ağacının cilde ne faydası var?

Amerikalı oyuncu ve model Rachel Meghan Markle, 4 Ağustos 1981'de doğdu. Yaşını göstermeyen güzel düşes güzellik sırrının son derece ucuz bir doğal bakım malzemesi olan çay ağacı yağı olduğu ve çantasında her zaman taşıdığını açıkladı. Güzel düşesin açıklamasından sonra herkes çay ağacının ne olduğunu merak etmeye başladı. Peki çay ağacı yağı nedir? Çay ağacı yağı, melaleuca alternifolia ya da daha anlaşılabilir şekliyle Hint defnesi adlı bir bitkiden elde ediliyor. Avustralya'da yetişen bu yassı yapraklı bitkinin faydaları, özellikle Avustralya'da yaşayanlar tarafından yüzyıllardır biliniyor. Özellikle cilt üzerinde mucizevi etkiler yaratabiliyor. Çay ağacı yağı cildi gençleştiriyor, sivilceden siyah noktalara kadar tüm cilt sorunlarına iyi geliyor. Çay ağacı yağı antibakteriyel özelliği ile cilt üzerindeki bakterileri öldürüyor. İşte düşesle ilgili diğer bilgiler...