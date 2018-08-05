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'de uçak kazası

'de bulunan 'nı havadan izlemek isteyen bir ailenin bulunduğu Ju-52 tipi bir uçağın kalkıştan 20 dakika sonra dağa çakıldığı açıklandı.

İsviçrede uçak kazası

'deki 'nda seyir gezisi yapan 20 kişilik bir uçak düştü. Uçağın eski model pervaneli bir uçak olduğunu belirten yetkililer, uçağın Piz Segnas dağına düştüğünü belitti. Uçağın JU-AIR havayollarına ait 20 kişi kapasiteli Ju-52 model uçak olduğu öğrenildi.

Graubünden bölge polisi, dağın 2 bin 540'ıncı metresinde uçak parçalarını bulduklarını ve bölgede 5 helikopterle arama kurtarma çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

Resmi makamlar kazazedelerin sayısı ve durumuyla ilgili henüz açıklama yapmadı ancak yerel basın uçakta 17 yolcu ve 3 mürettebatın olduğunu iddia etti. İsviçre Havacılık Dairesi bölgeyi uçuşa kapattı.

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  • 05 Ağustos 2018, Pazar 15:17
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