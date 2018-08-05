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Maduro'dan suikast girişimi sonrası ilk açıklama! O ülkeleri suçladı

Dün yaşanan suikast girişimi sonrası Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan ilk açıklama geldi.

5 Ağustos 2018 Pazar, 13:56:06 Güncelleme: 13:59:34
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Madurodan suikast girişimi sonrası ilk açıklama! O ülkeleri suçladı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro askeri törende konuşma yaptığı sırada patlayıcı yüklü drone'la saldırı düzenlendi.

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Madurodan suikast girişimi sonrası ilk açıklama! O ülkeleri suçladı

Maduro olaydan yara almadan kurtulurken, saldırıda 7 asker yaralandı.

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Madurodan suikast girişimi sonrası ilk açıklama! O ülkeleri suçladı

Saldırı sonrası açıklama yapan Maduro, komşu Kolombiya ve ABD'yi suçladı. Dışişleri Bakanlığı, Maduro'ya düzenlenen suikast girişimini kınadı.

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Madurodan suikast girişimi sonrası ilk açıklama! O ülkeleri suçladı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya dün yerel saatle 17.41'de askeri törende konuşma yaptığı sırada bomba yüklü drone ile saldırı düzenlendi.

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Madurodan suikast girişimi sonrası ilk açıklama! O ülkeleri suçladı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro saldırıda yara almadı ancak 7 asker yaralandı.

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