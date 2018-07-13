Hasan’a iyilik

Erdemli İlçesi'nde yaşayan'da kol ve ayakta şişlik şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuğun lösemiye yakalandığı ortaya çıktı.Küçük Hasan içintarafından kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlatıldı. Kampanyaya ilgi gösteren vatandaşlar, dün sabahın ilk saatlerinden itibaren kan vermek için Kızılay aracının önünde sıralandı.