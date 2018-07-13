Mersin'in Erdemli İlçesi'nde yaşayan 2 yaşındaki Hasan Dölek, 24 Haziran'da kol ve ayakta şişlik şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuğun lösemiye yakalandığı ortaya çıktı. Doktorlar, Hasan'ın yaşamasının kök hücre nakline bağlı olduğunu açıkladı. Küçük Hasan için Kızılay ve Erdemli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlatıldı. Kampanyaya ilgi gösteren vatandaşlar, dün sabahın ilk saatlerinden itibaren kan vermek için Kızılay aracının önünde sıralandı. Hastanede tedavisi süren Hasan'ın babası Hüseyin Dölek, "Çocuğumun iyileşmesi ilik nakline bağlı. Kampanyanın sadece benim çocuğuma değil, ilik nakli bekleyen hastalara umut ışığı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Hasan’a iyilik
2 yaşındaki Hasan Dölek, lösemiye yakalandı. Yaşaması ilik nakline bağlı olan küçük çocuk için kan bağışı kampanyası başlatıldı
Etiketler: Mersin
- 13 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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