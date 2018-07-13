Altın vuruş

yaşayankullandıktan sonra birdenfazla organ yetmezliğiyaşadı vegeçirdi. Koma halindehastaneye kaldırılan gençkız, hayat mücadelesinikaybetti. Shakira'nın ailesi,gençlerin uyuşturucukullanımının sonuçlarınıgörüp, bunun korkunçsonuçları ile yüzleşmeleriiçin kızlarının sonfotoğrafınıteşhir etti.Uyuşturucudan ölen 15 yaşındaki kızın son fotoğrafı, ailesi tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.