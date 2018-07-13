Altın vuruş

İngiltere'de yaşayan Shakira Pellow (15), uyuşturucu kullandıktan sonra birden fazla organ yetmezliği yaşadı ve kalp krizi geçirdi. Koma halinde hastaneye kaldırılan genç kız, hayat mücadelesini kaybetti. Shakira'nın ailesi, gençlerin uyuşturucu kullanımının sonuçlarını görüp, bunun korkunç sonuçları ile yüzleşmeleri için kızlarının son fotoğrafını sosyal medyadan teşhir etti. Shakira'nın babası, fotoğrafı uyandığında onu kızına göstermek amacıyla çektiğini söyledi.
İBRETLİK FOTOĞRAF
Uyuşturucudan ölen 15 yaşındaki kızın son fotoğrafı, ailesi tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.
İBRETLİK FOTOĞRAF
Uyuşturucudan ölen 15 yaşındaki kızın son fotoğrafı, ailesi tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.
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