Türkiye'nin girişimi üzerine Fransa'dan düzeltme geldi!

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Fransız mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinin ardından Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Twitter üzerinden açıklama yaptı.
Fransız Bakan Drian, BM Güvenlik Konseyi toplantısının sadece Suriye'deki insani durumla ilgili olduğunu, Afrin konusunun gündemde olmadığını duyurdu.
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