Türkiye'nin girişimi üzerine Fransa'dan düzeltme geldi!

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Fransız mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinin ardından Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Twitter üzerinden açıklama yaptı.

Fransız Bakan Drian, BM Güvenlik Konseyi toplantısının sadece Suriye'deki insani durumla ilgili olduğunu, Afrin konusunun gündemde olmadığını duyurdu.



