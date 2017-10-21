'Gay'ri meşru aşk!

KİMSE FARKINA VARMADI...
Adaya dönemin valisine hediye olarak 1900'lerin başında getirilen Jonathan'ın yanına eş olarak da 1991'de Frederica getirildi. Kaplumbağa çift, birlikte yıllar geçirse de hiç yavruları olmadı. Kısa süre önce veterinerler, Frederica'daki bir lezyonu tedavi etmek istedi. Bunun için yapılan muayenede şok gerçek ortaya çıktı. Öyle ki, dişi sanılan Frederica'nın aslında erkek olduğu anlaşıldı. Bu sürpriz ülkede yankı uyandırdı. Saint Helena Adası'nda geçen yıl eşcinsel evliliklere izin veren bir tasarı hazırlanmıştı. Ancak 4 bin 255 kişinin yaşadığı adada yerel halkın tepkisi üzerine söz konusu tasarı geri çekilmişti.
186 YILDA NELER GÖRDÜ NELER...
Jonathan, gördüğü iki dünya savaşından da burnu bile kanamadan kurtuldu.
1895 yılında Adapazarı'nda ilk patates tarlası kuruldu. Yani Osmanlı patates ve domatesi bilmezken, 1831 doğumlu Jonathan bunları yiyordu.
Jonathan dünyaya geldiğinde kuzey kutbu daha yeni keşfedilmişti.
Jonathan doğduğundan bugüne kadar tam 39 ABD başkanı gördü.
İngiltere kraliçesi II. Elizabeth'in annesi daha doğmamıştı.
Jonathan 36 yaşındayken Ruslar Alaska'yı 7.2 milyon dolara ABD'ye sattı.
Jonathan doğduğunda ilk Osmanlı gazetesi Takvim-i Vekavi yayına başladı.
İLİŞKİ DURUMU KARIŞIK
1831 doğumlu Jonathan, 1900'lerin başında Saint Helena Adası'na getirildi. O günden beri adada yaşayan kaplumbağa yalnızlık çekince yanına eş olarak Frederica getirildi. Ancak çiftin hiç yavrusu olmadı. Tesadüf eseri Frederica'nın erkek olduğu anlaşıldı.
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