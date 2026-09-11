KOÇ BURCU Kolları sıvama zamanı! Günlük rutinleriniz, iş ortamınız ve sağlığınız odak noktasında. Çalışma hayatınızda yeni bir düzen kurabilir, ertelediğiniz sağlık kontrollerini bu dönemde planlayabilirsiniz.

BOĞA BURCU Kalbe ve sanata taze kan! Aşk hayatınız, yaratıcılığınız ve hobileriniz hareketleniyor. Kalbinizi yeni ve sağlam ilişkilere açmak ya da uzun süredir ara verdiğiniz sanatsal projelere başlamak için harika bir gün. İKİZLER BURCU Evde ve zihinde büyük temizlik! Ev, aile ve yaşam alanınızla ilgili köklü kararlar dönemi. Ev değiştirmek, taşınmak veya ev içinde uzun süredir gözünüzü tırmalayan o büyük temizlik ve tadilatı halletmek için ideal bir zaman.

YENGEÇ BURCU Kelimelerin gücü, zihinsel hafifleme! İletişim trafiğiniz, eğitim planlarınız ve yakın çevrenizle olan ilişkilerinizde yenilik dönemi. Yeni bir eğitime başlamak, sözleşme imzalamak veya zihninizi meşgul eden gereksiz endişelerden arınmak için destekleniyorsunuz. ASLAN BURCU Cüzdanda rasyonel denge! Maddi kaynaklarınız, bütçeniz ve gelir gider dengeniz ön planda. Parasal konularda akılcı kararlar alabilir, bütçenizi yeniden yapılandırarak geleceğe daha güvenli bir şekilde bakabilirsiniz. BAŞAK BURCU Sahne senin, sayfayı baştan yaz! Kendi burcunuzda gerçekleşen bu yeniay, hayatınızda kişisel bir sayfa açmanız için size bir güç verecek. Dış görünüşünüzden hedeflerinize kadar her şeyi sil baştan tasarlayabilirsiniz.

TERAZİ BURCU Perde arkasında arınma vakti! İç dünyanızı dinlemek, biraz kabuğunuza çekilmek ve arka planda kalan işlerinizi bitirmek için harika bir dönem. Gizli kalmış konular aydınlanabilir. Ruhsal ve zihinsel olarak arınma ihtiyacı hissedebilirsiniz. AKREP BURCU Toksik bağları ayıklama operasyonu! Sosyal çevreniz, arkadaşlarınız ve geleceğe yönelik projeleriniz güncelleniyor. Hayatınızdaki toksik ilişkileri ayıklamak ve size gerçekten katkı sağlayacak yeni dostluklar kurmak için doğru zamandasınız. YAY BURCU Kariyer pusulasını yeniden ayarlamak! Kariyeriniz ve toplumsal statünüzle ilgili önemli eşiklerde sinyaller alıyorsunuz. İş hayatınızda sorumluluklarınızı artıracak yeni teklifler alabilir, uzun vadeli hedeflerinizi mantık süzgecinden geçirebilirsiniz.