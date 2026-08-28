Kemerlerinizi bağlayın bir dönem sona eriyor! Balık burcunda Kanlı Ay tutulması: En çok hangi burçlar etkilenecek?

BALIK BURCU Köklü değişimler, yüklerden kurtulma, uyanış Tutulmanın doğrudan etkilediği Balık burçları hayatın direksiyonunu yeniden eline alıyor. Tüketen ilişkiler, unvanlar veya alışkanlıklar gürültülü bir şekilde bitebilir. Mağduru olduğunuz geçmiş olayların yükünden kurtulma zamanı. Bitişler sizin için yeni bir benliğin doğuşu olacak. BAŞAK BURCU Aşk, ortaklık, netleşme Başak burçları için sınav alanı ikili ilişkiler ve evlilik. Mantıkla örtüşmeyen ilişkiler bu dönemde patlak verebilir.

İKİZLER BURCU Kariyer, yeni hedefler İş ve toplumsal statü eviniz tetikleniyor. Bu tutulma "Ben bu işte mutsuzum" çığlıklarınızı kulak ardı etmenize izin vermeyecek. Beklenmedik iş değişiklikleri veya istifalar gündeminizde olabilir. YAY BURCU Kökler, ailevi meseleler, taşınma Önemli kararlar dönemi. Taşınma veya aile içinde önemli bir karar alınabilir. Romantik ilişkiler ile aile arasındaki denge önem kazanıyor. KOÇ BURCU İç hesaplaşma, bilinçaltı, ruhsal arınma Balık burcundaki tutulma Koç burçlarını içine çekiyor. Arkadan çevrilen işler, farkında olunmayan sırlar ve uzun süredir kafa kurcalayan psikolojik takıntılar gün yüzüne çıkabilir. Koç burçları kendi iç sesleri ile baş başa kalabilir.

BOĞA BURCU Sosyal çevre, arkadaşlar, gelecek hedefleri Yakın sandığınız aslında enerjinizi düşüren insanları hayatınızdan ayıklama vakti geldi çattı. Bu tutulma ile birlikte sosyal çevreniz tamamen değişebilir. Uzun vadeli planlar gözden geçirilebilir. Boğa burçları için zarar verenden uzaklaşma dönemi. YENGEÇ BURCU Yurt dışı, seyahatler, eğitim Yengeç burçları bu tutulmanın en şanslı burçlarından biri. Yurt dışı planları, akademik kariyer, yeni eğitim kararları alabilirsiniz. Yengeç burçlarının bakış açısı tamamen değişiyor. ASLAN BURCU Ortaklıklar, gelirler, borçlar, krediler Aslan burçları için kriz-çözüm dönemi. Parasal konularda hiç beklenmeyen gelişmeler ve krizler gündeminizde olabilir. TERAZİ BURCU İş ortamı, rutinler, beslenme ve sağlık Günlük rutinler bu tutulma ile sarsılabilir. İş değiştirmek, çalışma koşullarını yenilemek, uzun süredir ihlal edilen sağlık kontrollerini yaptırmak isteyebilirsiniz. Bedeninizin size söylediklerine kulak verin.