Kemerlerinizi bağlayın bir dönem sona eriyor! Balık burcunda Kanlı Ay tutulması: En çok hangi burçlar etkilenecek?
2024'ten beri kurulan tüm dengeler bu tutulmayla altüst oluyor. Halı altına süpürülen ne varsa bugün su yüzüne çıkıyor! Balık, Başak, İkizler ve Yay şokta... Kanlı Ay tutulması milyonları derin uykudan uyandırırken, 4 burç için "artık buraya kadar" dedirtecek kadersel devir teslim başladı. 28 Ağustos Balık burcu Ay tutulması, Koç'tan Balık'a tüm kuşağı nasıl vuracak? İşte burçlara göre kadersel sonlanmalar ve yeni başlangıçlar...
2026 yılının en sert tutulması olarak değerlendirilen ve Balık burcunda gerçekleşen 28 Ağustos Kanlı Ay tutulması astroloji meraklıları tarafından araştırılıyor. Söz konusu tutulma astrologlar tarafından "size ait olmayan geldiği yere geri dönüyor" ifadeleriyle tanımlanıyor.
BİR DÖNEM KAPANIYOR
Balık burcundaki tutulma, 2024 yılında başlayan döngülerin kapanışı niteliğinde. Tutulmayla birlikte bazı burçlar derin uykulardan uyanış yaşayarak "artık buraya kadar" diyecek.
Peki 28 Ağustos Kanlı Ay Tutulmasından en çok hangi burçlar etkilenecek?
Balık, Başak, İkizler ve Yay burçları bu tutulma sürecinde başrole geçiyor. Sert tutulmayı bu 4 burcun daha derinden hissetmesi beklenirken; yüzleşmeler, tamamlanmalar ve yüklerden arınmak ana temaları olacak.
İşte 28 Ağustos Ay tutulmasının burçlara etkileri:
BALIK BURCU
Köklü değişimler, yüklerden kurtulma, uyanış
Tutulmanın doğrudan etkilediği Balık burçları hayatın direksiyonunu yeniden eline alıyor. Tüketen ilişkiler, unvanlar veya alışkanlıklar gürültülü bir şekilde bitebilir. Mağduru olduğunuz geçmiş olayların yükünden kurtulma zamanı. Bitişler sizin için yeni bir benliğin doğuşu olacak.
BAŞAK BURCU
Aşk, ortaklık, netleşme
Başak burçları için sınav alanı ikili ilişkiler ve evlilik. Mantıkla örtüşmeyen ilişkiler bu dönemde patlak verebilir.
İKİZLER BURCU
Kariyer, yeni hedefler
İş ve toplumsal statü eviniz tetikleniyor. Bu tutulma "Ben bu işte mutsuzum" çığlıklarınızı kulak ardı etmenize izin vermeyecek. Beklenmedik iş değişiklikleri veya istifalar gündeminizde olabilir.
YAY BURCU
Kökler, ailevi meseleler, taşınma
Önemli kararlar dönemi. Taşınma veya aile içinde önemli bir karar alınabilir. Romantik ilişkiler ile aile arasındaki denge önem kazanıyor.
KOÇ BURCU
İç hesaplaşma, bilinçaltı, ruhsal arınma
Balık burcundaki tutulma Koç burçlarını içine çekiyor. Arkadan çevrilen işler, farkında olunmayan sırlar ve uzun süredir kafa kurcalayan psikolojik takıntılar gün yüzüne çıkabilir. Koç burçları kendi iç sesleri ile baş başa kalabilir.
BOĞA BURCU
Sosyal çevre, arkadaşlar, gelecek hedefleri
Yakın sandığınız aslında enerjinizi düşüren insanları hayatınızdan ayıklama vakti geldi çattı. Bu tutulma ile birlikte sosyal çevreniz tamamen değişebilir. Uzun vadeli planlar gözden geçirilebilir. Boğa burçları için zarar verenden uzaklaşma dönemi.
YENGEÇ BURCU
Yurt dışı, seyahatler, eğitim
Yengeç burçları bu tutulmanın en şanslı burçlarından biri. Yurt dışı planları, akademik kariyer, yeni eğitim kararları alabilirsiniz. Yengeç burçlarının bakış açısı tamamen değişiyor.
ASLAN BURCU
Ortaklıklar, gelirler, borçlar, krediler
Aslan burçları için kriz-çözüm dönemi. Parasal konularda hiç beklenmeyen gelişmeler ve krizler gündeminizde olabilir.
TERAZİ BURCU
İş ortamı, rutinler, beslenme ve sağlık
Günlük rutinler bu tutulma ile sarsılabilir. İş değiştirmek, çalışma koşullarını yenilemek, uzun süredir ihlal edilen sağlık kontrollerini yaptırmak
isteyebilirsiniz. Bedeninizin size söylediklerine kulak verin.
AKREP BURCU
Romantik ilişkiler, çocuklar, riskli yatırımlar
Akrepler için tam olarak kalbinin sesini dinleme zamanı. Aşk hayatında kadersel bir dönüm noktasında olabilirsiniz. Gizli aşkınız bitebilir veya mevcut ilişkinizde tutkulu bir karar alınabilir. Yaratıcı projelerde büyük bitişler gündeme gelebilir.
OĞLAK BURCU
Kardeşler, eğitimler, kısa seyahatler
Kardeşler veya yakın çevrenizle ilişkinizde gizli kalmış konular gün yüzüne çıkıyor. Yeni bir eğitime başlamak, sözleşme imzalamak, ticari bir projeyi sonlandırmak için kadersel etkiler altındasınız.
KOVA BURCU
Para, kazanç, özgüven
Finansal durumlarda beklenmeyen tamamlama yaşanabilir. "Ben nereye gidiyorum" sorusunun cevabını cüzdanınızda ve öz değerinizde arayacaksınız.