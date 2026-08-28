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Kemerlerinizi bağlayın bir dönem sona eriyor! Balık burcunda Kanlı Ay tutulması: En çok hangi burçlar etkilenecek?

2024'ten beri kurulan tüm dengeler bu tutulmayla altüst oluyor. Halı altına süpürülen ne varsa bugün su yüzüne çıkıyor! Balık, Başak, İkizler ve Yay şokta... Kanlı Ay tutulması milyonları derin uykudan uyandırırken, 4 burç için "artık buraya kadar" dedirtecek kadersel devir teslim başladı. 28 Ağustos Balık burcu Ay tutulması, Koç'tan Balık'a tüm kuşağı nasıl vuracak? İşte burçlara göre kadersel sonlanmalar ve yeni başlangıçlar...

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Kemerlerinizi bağlayın bir dönem sona eriyor! Balık burcunda Kanlı Ay tutulması: En çok hangi burçlar etkilenecek?

2026 yılının en sert tutulması olarak değerlendirilen ve Balık burcunda gerçekleşen 28 Ağustos Kanlı Ay tutulması astroloji meraklıları tarafından araştırılıyor. Söz konusu tutulma astrologlar tarafından "size ait olmayan geldiği yere geri dönüyor" ifadeleriyle tanımlanıyor.

BİR DÖNEM KAPANIYOR

Balık burcundaki tutulma, 2024 yılında başlayan döngülerin kapanışı niteliğinde. Tutulmayla birlikte bazı burçlar derin uykulardan uyanış yaşayarak "artık buraya kadar" diyecek.

Balık burcundaki Kanlı Ay tutulması bir dönemi kapatmak için geliyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Balık burcundaki Kanlı Ay tutulması bir dönemi kapatmak için geliyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Peki 28 Ağustos Kanlı Ay Tutulmasından en çok hangi burçlar etkilenecek?

Balık, Başak, İkizler ve Yay burçları bu tutulma sürecinde başrole geçiyor. Sert tutulmayı bu 4 burcun daha derinden hissetmesi beklenirken; yüzleşmeler, tamamlanmalar ve yüklerden arınmak ana temaları olacak.

Kemerlerinizi bağlayın bir dönem sona eriyor! Balık burcunda Kanlı Ay tutulması: En çok hangi burçlar etkilenecek?-3

İşte 28 Ağustos Ay tutulmasının burçlara etkileri:

BALIK BURCU

Köklü değişimler, yüklerden kurtulma, uyanış

Tutulmanın doğrudan etkilediği Balık burçları hayatın direksiyonunu yeniden eline alıyor. Tüketen ilişkiler, unvanlar veya alışkanlıklar gürültülü bir şekilde bitebilir. Mağduru olduğunuz geçmiş olayların yükünden kurtulma zamanı. Bitişler sizin için yeni bir benliğin doğuşu olacak.

Kemerlerinizi bağlayın bir dönem sona eriyor! Balık burcunda Kanlı Ay tutulması: En çok hangi burçlar etkilenecek?-4

BAŞAK BURCU

Aşk, ortaklık, netleşme

Başak burçları için sınav alanı ikili ilişkiler ve evlilik. Mantıkla örtüşmeyen ilişkiler bu dönemde patlak verebilir.

İKİZLER BURCU

Kariyer, yeni hedefler

İş ve toplumsal statü eviniz tetikleniyor. Bu tutulma "Ben bu işte mutsuzum" çığlıklarınızı kulak ardı etmenize izin vermeyecek. Beklenmedik iş değişiklikleri veya istifalar gündeminizde olabilir.

Kemerlerinizi bağlayın bir dönem sona eriyor! Balık burcunda Kanlı Ay tutulması: En çok hangi burçlar etkilenecek?-5

YAY BURCU

Kökler, ailevi meseleler, taşınma

Önemli kararlar dönemi. Taşınma veya aile içinde önemli bir karar alınabilir. Romantik ilişkiler ile aile arasındaki denge önem kazanıyor.

KOÇ BURCU

İç hesaplaşma, bilinçaltı, ruhsal arınma

Balık burcundaki tutulma Koç burçlarını içine çekiyor. Arkadan çevrilen işler, farkında olunmayan sırlar ve uzun süredir kafa kurcalayan psikolojik takıntılar gün yüzüne çıkabilir. Koç burçları kendi iç sesleri ile baş başa kalabilir.

BOĞA BURCU

Sosyal çevre, arkadaşlar, gelecek hedefleri

Yakın sandığınız aslında enerjinizi düşüren insanları hayatınızdan ayıklama vakti geldi çattı. Bu tutulma ile birlikte sosyal çevreniz tamamen değişebilir. Uzun vadeli planlar gözden geçirilebilir. Boğa burçları için zarar verenden uzaklaşma dönemi.

Kemerlerinizi bağlayın bir dönem sona eriyor! Balık burcunda Kanlı Ay tutulması: En çok hangi burçlar etkilenecek?-6

YENGEÇ BURCU

Yurt dışı, seyahatler, eğitim

Yengeç burçları bu tutulmanın en şanslı burçlarından biri. Yurt dışı planları, akademik kariyer, yeni eğitim kararları alabilirsiniz. Yengeç burçlarının bakış açısı tamamen değişiyor.

ASLAN BURCU

Ortaklıklar, gelirler, borçlar, krediler

Aslan burçları için kriz-çözüm dönemi. Parasal konularda hiç beklenmeyen gelişmeler ve krizler gündeminizde olabilir.

TERAZİ BURCU

İş ortamı, rutinler, beslenme ve sağlık

Günlük rutinler bu tutulma ile sarsılabilir. İş değiştirmek, çalışma koşullarını yenilemek, uzun süredir ihlal edilen sağlık kontrollerini yaptırmak

isteyebilirsiniz. Bedeninizin size söylediklerine kulak verin.

AKREP BURCU

Romantik ilişkiler, çocuklar, riskli yatırımlar

Akrepler için tam olarak kalbinin sesini dinleme zamanı. Aşk hayatında kadersel bir dönüm noktasında olabilirsiniz. Gizli aşkınız bitebilir veya mevcut ilişkinizde tutkulu bir karar alınabilir. Yaratıcı projelerde büyük bitişler gündeme gelebilir.

Kemerlerinizi bağlayın bir dönem sona eriyor! Balık burcunda Kanlı Ay tutulması: En çok hangi burçlar etkilenecek?-7

OĞLAK BURCU

Kardeşler, eğitimler, kısa seyahatler

Kardeşler veya yakın çevrenizle ilişkinizde gizli kalmış konular gün yüzüne çıkıyor. Yeni bir eğitime başlamak, sözleşme imzalamak, ticari bir projeyi sonlandırmak için kadersel etkiler altındasınız.

KOVA BURCU

Para, kazanç, özgüven

Finansal durumlarda beklenmeyen tamamlama yaşanabilir. "Ben nereye gidiyorum" sorusunun cevabını cüzdanınızda ve öz değerinizde arayacaksınız.

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Ahsen Kaya
Ahsen Kaya Takvim.com.tr Burçlar

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