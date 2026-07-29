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Geyik Dolunayı Türkiye’yi büyüledi: Anıtkabir ve Kocatepe’den etkileyici kareler

Türkiye genelinde görsel şölen oluşturan Geyik Dolunayı, Ankara’da Anıtkabir ve Kocatepe Camisi ile birlikte görüntülendi. Temmuz ayının en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri olan dolunay, Türkiye’nin farklı kentlerinde geceyi aydınlatırken gökyüzü meraklılarına da eşsiz manzaralar sundu. Astronomi meraklılarının yanı sıra astrolojiyle ilgilenenlerin de yakından takip ettiği Temmuz 2026 Geyik Dolunayı, uygun hava koşullarında Türkiye’nin birçok noktasından çıplak gözle izlendi.

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Geyik Dolunayı Türkiye’yi büyüledi: Anıtkabir ve Kocatepe’den etkileyici kareler

Kova burcunda gerçekleşen Temmuz Dolunayı, gece boyunca gökyüzünde gözlemlendi. Kuzey Amerika'daki yerli toplulukların doğa takviminden gelen "Geyik Dolunayı" adıyla anılan bu gökyüzü olayı, her yıl temmuz ayında meydana gelen dolunay evresine verilen geleneksel isim olarak biliniyor. Türkiye'nin farklı noktalarından izlenen dolunay, gece boyunca gökyüzünde etkileyici görüntüler oluşturdu.

Geyik Dolunayı, Temmuz ayında gerçekleşen dolunay evresine verilen geleneksel isimdir. (Görsel: Takvim foto arşivi)Geyik Dolunayı, Temmuz ayında gerçekleşen dolunay evresine verilen geleneksel isimdir. (Görsel: Takvim foto arşivi)

GEYİK DOLUNAYI TARİHİ

🌕 Temmuz Dolunayı
Temmuz ayının dolunay evresi, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü gerçekleşti.
⏰ Tam Evre Saati
Türkiye saati ile 17.36'da tam evresine ulaştı.
♒ Kova Burcunda
Dolunay, Kova burcunda gerçekleşerek gün batımının ardından gökyüzünde gözlemlendi.

Havanın açık ve bulutsuz olduğu bölgelerde çıplak gözle rahatlıkla gözlemlenen dolunay, gece boyunca parlaklığıyla gökyüzünü aydınlattı. Özellikle şehir ışıklarından uzak noktalarda çok daha net izlenen Temmuz ayının bu etkileyici gök olayı, gökyüzü meraklılarına eşsiz manzaralar sundu.

Temmuz Dolunayı, Kova burcunda gerçekleşecek. (Görsel: Takvim foto arşivi)Temmuz Dolunayı, Kova burcunda gerçekleşecek. (Görsel: Takvim foto arşivi)

TÜRKİYE'DEN BÜYÜLEYİCİ DOLUNAY MANZARALARI

Geyik Dolunayı Türkiye’yi büyüledi: Anıtkabir ve Kocatepe’den etkileyici kareler-3

Geyik Dolunayı Türkiye’yi büyüledi: Anıtkabir ve Kocatepe’den etkileyici kareler-4

Geyik Dolunayı Türkiye’yi büyüledi: Anıtkabir ve Kocatepe’den etkileyici kareler-5

Geyik Dolunayı Türkiye’yi büyüledi: Anıtkabir ve Kocatepe’den etkileyici kareler-6

Geyik Dolunayı Türkiye’yi büyüledi: Anıtkabir ve Kocatepe’den etkileyici kareler-7

Geyik Dolunayı Türkiye’yi büyüledi: Anıtkabir ve Kocatepe’den etkileyici kareler-8

GEYİK DOLUNAYI ADI NEREDEN GELİYOR?

Temmuz ayında gerçekleşen dolunay, geleneksel olarak "Geyik Dolunayı" (Buck Moon) adıyla anılıyor. Bu isim, dolunayın görünümü ya da rengiyle ilgili bir özellikten kaynaklanmıyor.

Kökeni, Kuzey Amerika'da yaşayan yerli halkların doğa takvimine dayanıyor. Bu dönemde erkek geyiklerin eski boynuzlarını dökerek yeni ve daha güçlü boynuzlar çıkarmaya başlaması nedeniyle Temmuz dolunayına Geyik Dolunayı adı verilmiş. Zamanla bu isim astronomi takvimlerinde de yaygın olarak kullanılmaya başlanmış.

Dolunay, Türkiye'nin birçok noktasından çıplak gözle izlendi. (Görsel: Takvim foto arşivi)Dolunay, Türkiye'nin birçok noktasından çıplak gözle izlendi. (Görsel: Takvim foto arşivi)

GÖKYÜZÜ TUTKUNLARINA GÖRSEL ŞÖLEN

Parlak görünümüyle dikkat çeken Temmuz dolunayı, yaz gecelerinde gökyüzünü izlemeyi sevenler için kaçırılmayacak bir fırsat sundu.

Buck Moon olarak da bilinen Geyik Dolunayı, adını Kuzey Amerika yerli kültürlerinden alıyor.Buck Moon olarak da bilinen Geyik Dolunayı, adını Kuzey Amerika yerli kültürlerinden alıyor.

KOVA BURCUNDA DOLUNAY HANGİ ETKİLERİ BERABERİNDE GETİRDİ?

Temmuz 2026 Dolunayı, astrolojik olarak Kova burcunda gerçekleşti. Astroloji yorumlarına göre bu dolunay; bireysel hedeflerin yanı sıra sosyal ilişkiler, toplumsal farkındalık ve geleceğe yönelik planlar açısından da dikkat çekti. Kova burcunun yenilikçi ve özgürlükçü enerjisinin, alışılmış düzenlerin sorgulanmasına ve farklı bakış açıları geliştirilmesine zemin hazırladığı değerlendirildi.

Astrolojik değerlendirmelere göre bu dönem, tamamlanması gereken konuların sonuçlandırılması ve yeni kararların alınması açısından öne çıktı. Geçmişte ertelenen planların yeniden gündeme gelmesi, zihni meşgul eden konuların netleşmesi ve geleceğe yönelik adımların daha kararlı şekilde atılması da bu dolunayın öne çıkan temaları arasında değerlendirildi.

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