Astrologlar Uyardı: Bu İki Burç Bir Araya Gelirse Felaket Kaçınılmaz

Astrolojiye göre bazı burçlar birbirini tamamlar, bazılarıysa bir araya geldiklerinde adeta kıvılcım çıkarır. Uzman astrolog Evan Nathaniel Grim'e göre Boğa ve Yay çifti, burçlar dünyasında en uyumsuz ikililerden biri.

Fotoğraflar: AA

💫 Toprak ve Ateşin Çatışması

Boğa, istikrarın, konforun ve güvenliğin peşindedir. Hayattan zevk almak, güzel yemekler yemek, rahat bir evde huzur bulmak onun doğasında vardır.

Yay ise tam tersine; özgürlük, macera ve sürekli yenilik arar. "Yay burcuysanız büyük fikirler hakkında konuşmayı seversiniz, Boğa burcuysanız bu tür konuşmaların gereksiz olduğunu düşünürsünüz." diyor astrolog Grim.

İşte tam da bu farklılıklar yüzünden, Boğa'nın sabitliği ile Yay'ın değişkenliği bir noktada çatışmaya başlar.