Astrologlar Uyardı: Bu İki Burç Bir Araya Gelirse Felaket Kaçınılmaz

Astroloji dünyası, yıldızların rehberliğinde kimi ilişkilerin neden parlayıp kimilerinin sönümlendiğini açıklamakta ustadır. Ancak bazı burç eşleşmeleri var ki, doğaları gereği çatışmaya mahkumdur.Uzman astrolog Evan Nathaniel Grim en anlaşamayan iki burcu açıkladı.

Astrolojiye göre bazı burçlar birbirini tamamlar, bazılarıysa bir araya geldiklerinde adeta kıvılcım çıkarır. Uzman astrolog Evan Nathaniel Grim'e göre Boğa ve Yay çifti, burçlar dünyasında en uyumsuz ikililerden biri.

💫 Toprak ve Ateşin Çatışması

Boğa, istikrarın, konforun ve güvenliğin peşindedir. Hayattan zevk almak, güzel yemekler yemek, rahat bir evde huzur bulmak onun doğasında vardır.
Yay ise tam tersine; özgürlük, macera ve sürekli yenilik arar. "Yay burcuysanız büyük fikirler hakkında konuşmayı seversiniz, Boğa burcuysanız bu tür konuşmaların gereksiz olduğunu düşünürsünüz." diyor astrolog Grim.

İşte tam da bu farklılıklar yüzünden, Boğa'nın sabitliği ile Yay'ın değişkenliği bir noktada çatışmaya başlar.

🌙 Venüs ve Jüpiter Farkı

Boğa, aşkın ve estetiğin gezegeni Venüs tarafından yönetilir. Bu da onu duygusal, romantik ve sahiplenici yapar.
Yay ise genişleme ve felsefenin gezegeni Jüpiter'in etkisi altındadır. Onun için sınırlar yoktur; hem hayatta hem aşkta özgürlük ister.

Bir taraf "biz" derken, diğeri "ben" demeyi tercih eder. Bu da ilişkiyi kısa sürede yıpratabilir.

❤️ YAY BURÇLARI DAHA BAPIMSIZ

Astrolog Grim'e göre, Boğa ve Yay ilişkisi genellikle yoğun bir çekimle başlar. Ancak Boğa'nın sadakat beklentisi ve Yay'ın bağımsızlık arzusu arasında denge kurmak neredeyse imkansızdır.
"Birçok Yay burcu tek eşliliğe zor alışır, Boğalar ise tam bir bağlılık ister. Bu da ilişkide gerilimi artırır." diyor Grim.

Boğa, her şeyin planlı ve düzenli olmasını isterken; Yay, spontane kararlar alır ve değişiklikten hoşlanır. Bu durum bir süre sonra her iki tarafı da yorar.

