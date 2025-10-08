Gözyaşı makinesi burçlar belli oldu! Gözlerinden yaş eksik olmaz

Astrolojiye göre bazı burçlar, duygularını kontrol etmekte zorlanıyor ve gözyaşları neredeyse hiç eksik olmuyor. İşte “gözyaşı makinesi” olarak bilinen burçlar ve duygusal dünyalarına dair detaylar…

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 08 Ekim 2025 16:49

Paylaş





ABONE OL

Astroloji, duygusal ve gözyaşlarına en çok hakim olamayan burçları ortaya koydu. Duygularını derin yaşayan ve yoğun empati yetenekleriyle öne çıkan bu burçlar, hayatın küçük detaylarında bile gözyaşlarını kontrol etmekte zorlanıyor. İşte yapay zekaya göre en sulugöz burçlar...

(Takvim Foto Arşiv) Yengeç (21 Haziran – 22 Temmuz) Duygusal hassasiyeti ile tanınan Yengeç burçları, sevdiklerinin mutluluğu ve güvenliği söz konusu olduğunda duygularını yoğun şekilde yaşar. En küçük stres veya mutluluk anı bile gözyaşlarına yansıyabilir.