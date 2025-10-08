Gözyaşı makinesi burçlar belli oldu! Gözlerinden yaş eksik olmaz
Astrolojiye göre bazı burçlar, duygularını kontrol etmekte zorlanıyor ve gözyaşları neredeyse hiç eksik olmuyor. İşte “gözyaşı makinesi” olarak bilinen burçlar ve duygusal dünyalarına dair detaylar…
Astroloji, duygusal ve gözyaşlarına en çok hakim olamayan burçları ortaya koydu. Duygularını derin yaşayan ve yoğun empati yetenekleriyle öne çıkan bu burçlar, hayatın küçük detaylarında bile gözyaşlarını kontrol etmekte zorlanıyor. İşte yapay zekaya göre en sulugöz burçlar...
Yengeç (21 Haziran – 22 Temmuz)
Duygusal hassasiyeti ile tanınan Yengeç burçları, sevdiklerinin mutluluğu ve güvenliği söz konusu olduğunda duygularını yoğun şekilde yaşar. En küçük stres veya mutluluk anı bile gözyaşlarına yansıyabilir.
Balık (19 Şubat – 20 Mart)
Balık burçları, sanatsal ve hayalperest doğalarıyla dikkat çeker. Duygularını serbestçe yaşamak onlar için bir ihtiyaçtır ve gözyaşları iç dünyalarının doğal bir yansımasıdır.