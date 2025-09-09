SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Burçlar Haberleri

En kaba burçlar hangileri? Açık sözlülüğüyle kırıcı olabilen 5 burç listesi

Astrolojide bazı burçlar dobra yapılarıyla öne çıkarken, kimi zaman söyledikleri sözlerle çevresindekileri şaşırtıyor. Ağızlarından çıkan kelimeleri süzgeçten geçirmeyen bu burçlar, açık sözlülükleriyle samimi bulunsa da çoğu zaman kaba olarak nitelendiriliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Eylül 2025 , 18:12
En kaba burçlar hangileri? Açık sözlülüğüyle kırıcı olabilen 5 burç listesi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Astrolojide bazı burçlar dobra yapılarıyla öne çıkarken, kimi zaman söyledikleri sözlerle çevresindekileri şaşırtıyor. Ağızlarından çıkan kelimeleri süzgeçten geçirmeyen bu burçlar, açık sözlülükleriyle samimi bulunsa da çoğu zaman kaba olarak nitelendiriliyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

♈ Koç Burcu

Koç burcu, fevri ve aceleci yapısıyla dikkat çeker. Düşünmeden söylediği sözler karşısındaki kişiyi kırabilir. Özellikle sinirlendiklerinde ağızlarından çıkan sözleri kontrol edemezler. Sonradan pişman olsalar da anlık öfkeyle hareket ederler.

♊ İkizler Burcu

İkizler burcu iletişim burcudur, fakat hızlı düşünen yapıları bazen hızlı konuşmalarına da yansır. Laflarını tartmadan söyledikleri için karşısındaki kişiyi farkında olmadan incitebilirler. Esprili olmak isterken kırıcı sözler söylemeleri sık görülen bir durumdur.

♍ Başak Burcu

Başak burcu eleştirel yönüyle tanınır. Düşüncelerini süzgeçten geçirmeden karşısındakiyle paylaşır. Bu eleştiriler çoğu zaman yapıcı niyetle söylenir, ancak sert üslup kaba bir izlenim yaratır. En yakınlarına bile acımasız eleştirilerde bulunabilirler.

♐ Yay Burcu

Yay burçları dobra ve filtresiz konuşmalarıyla bilinir. Gerçekleri olduğu gibi söylemekten çekinmezler. Bu özellikleri kimi zaman samimiyet olarak görülse de çoğu kişi tarafından kırıcı bulunur. Özellikle sosyal ortamlarda patavatsız davranabilirler.

♒ Kova Burcu

Kova burcu, duygular yerine mantığı öne çıkaran yapısıyla dikkat çeker. Duygusal hassasiyetleri pek önemsemedikleri için söyledikleri sözler karşı tarafta kaba bir etki yaratabilir. Soğuk ve mesafeli tavırları da bu algıyı güçlendirir.

7 Eylül Kanlı Ay Tutulması burçlara etkisi | Susan Miller’dan Koç, Boğa, İkizler için uyarı7 Eylül Kanlı Ay Tutulması burçlara etkisi | Susan Miller’dan Koç, Boğa, İkizler için uyarı
7 Eylül Kanlı Ay Tutulması burçlara etkisi | Susan Miller'dan Koç, Boğa, İkizler için uyarı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Terör devleti İsrail’in derdi ateşkes değil! Doha’da müzakere masasına kalleş saldırı: Hamas’tan Liderlerimiz sağ kurtuldu açıklaması
CHP’li Özgür Özel 9 Eylül’den 2 gün önce İngiliz FT’ye Türkiye’yi şikayet etti!
İdefix
Türkiye - Polonya EuroBasket 2025 çeyrek final maçı | CANLI
İBB iddianamesi öncesi İmamoğlu kapı duvar yalvarıyor! CHP 90’lık Hikmet Çetin’e bel bağladı... Peş peşe MHP temaslarının şifreleri
CHP’de FETÖ muamması! Bir tarafta akıl alanlar diğer tarafta sövenler | Kaftancıoğlu firari ismi bombaladı: Ulan FETÖ’cü yavşak
Gözleri KaraDeniz
İzmir şehitleri son yolculuğuna uğurlandı! Acılı baba oğlunun cenaze namazını kıldırdı
TAKVİM aylardır yazıyor! Özel de Kılıçdaroğlu da CHP de iyi biliyor... İmamoğlu’nu bir kez daha Silivri betonuna gömdüler
Sarıyer fragman Söğütözü mutlak butlan! Gürsel Tekin il binasına girdi gözler Kılıçdaroğlu’na çevrildi: Ben Kemal geliyorum hazırlığı
CHP’de mızrak çuvala sığmıyor! Gürsel Tekin il binasında masaya yumruğunu vurdu: Beni partiden atıyorlar Ertan Yıldız partide
Son dakika: DEM Parti heyeti İmralı’ya gidecek! Terörsüz Türkiye çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
İzmir Balçova’da polis karakoluna silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu! 27 kişi gözaltına alındı | DEAŞ’ı yeniden harekete geçirdiler
FETÖ’cülerden CHP’ye sokak aklı | Yasağa rağmen Özgür Çelik’ten Taksim’e çağrı
İzmir Balçova’daki polis merkezine saldırıda gözaltı sayısı 27’ye çıktı! Salgırdanın evine A Haber girdi
Otel odasında esrarengiz ölüm! Müge Anlı’ya konu olan Birol Dovanbek ölümünde yeni detaylar| Babası mı öldürdü?
CHP’de il binası krizi! Gürsel Tekin rest çekti: Resmi binamız Sarıyer’de
ABD Başkanı Donald Trump’ın yalanladığı Epstein mektubu ortaya çıktı! Ortak yönlerimiz var | İmza sahte mi?
Sağanak 25 ilde etkili oluyor! Meteoroloji uyardı: İstanbul, Ankara, Antalya… 24 saat içinde daha kuvvetli gelecek
Fenerbahçe’ye Portekiz’den bir yıldız daha! Kerem’in ardından...