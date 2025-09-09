En kaba burçlar hangileri? Açık sözlülüğüyle kırıcı olabilen 5 burç listesi

Astrolojide bazı burç lar dobra yapılarıyla öne çıkarken, kimi zaman söyledikleri sözlerle çevresindekileri şaşırtıyor. Ağızlarından çıkan kelimeleri süzgeçten geçirmeyen bu burçlar, açık sözlülükleriyle samimi bulunsa da çoğu zaman kaba olarak nitelendiriliyor.

İkizler burcu iletişim burcudur, fakat hızlı düşünen yapıları bazen hızlı konuşmalarına da yansır. Laflarını tartmadan söyledikleri için karşısındaki kişiyi farkında olmadan incitebilirler. Esprili olmak isterken kırıcı sözler söylemeleri sık görülen bir durumdur.

Koç burcu, fevri ve aceleci yapısıyla dikkat çeker. Düşünmeden söylediği sözler karşısındaki kişiyi kırabilir. Özellikle sinirlendiklerinde ağızlarından çıkan sözleri kontrol edemezler. Sonradan pişman olsalar da anlık öfkeyle hareket ederler.

♍ Başak Burcu

Başak burcu eleştirel yönüyle tanınır. Düşüncelerini süzgeçten geçirmeden karşısındakiyle paylaşır. Bu eleştiriler çoğu zaman yapıcı niyetle söylenir, ancak sert üslup kaba bir izlenim yaratır. En yakınlarına bile acımasız eleştirilerde bulunabilirler.

♐ Yay Burcu

Yay burçları dobra ve filtresiz konuşmalarıyla bilinir. Gerçekleri olduğu gibi söylemekten çekinmezler. Bu özellikleri kimi zaman samimiyet olarak görülse de çoğu kişi tarafından kırıcı bulunur. Özellikle sosyal ortamlarda patavatsız davranabilirler.