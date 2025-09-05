Ay tutulmasına sayılı günler kaldı: 7 Eylül’de bu 4 burç hayatında şok etkilerini hissedecek

7 EYLÜL 2025 BALIK BURCUNDA AY TUTULMASI

🔸Astrologlar, Ay tutulmalarının dolunay gibi tamamlanma ve farkındalık süreçlerini tetiklediğini belirtiyor. Balık burcundaki bu tutulma ise özellikle duygusal yaşam ve içsel yolculuk üzerinde güçlü etkiler yaratacak.

🔸Ay tutulmaları, sıradan dolunaylardan farklı olarak altı ayda bir meydana gelir ve hayatımızda belirgin değişimlerin habercisidir. Bazı burçlar, tutulmanın enerjisini doğum haritalarına göre daha yoğun hissedebilir; çünkü bu gökyüzü olayı, enerjisini katlayarak yansıtır.