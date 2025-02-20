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20 Şubat 2025 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

20 Şubat 2025 Perşembe günlük burç yorumları... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Bugünlerde duygusal konularda kendinizi daha anlayışlı ve affedici hissedebilirsiniz. Bu haliniz de olumlu hissiyat uyandırabilir. İşte 20 Şubat 2025 Perşembe günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 10:15 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 10:15
20 Şubat 2025 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    KOÇ

    Bugün paranızı değerlendirmek, alım-satım ya da maddi herhangi bir konu için uygun.

    Partneriniz ilginizden oldukça memnun ve mutlu olacak.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    BOĞA

    Aşk hayatınızda özgüveninizi yerine getirecek olaylarla karşılaşabilirsiniz.

    Partnerinizin gösterdiği ilgi sizin epey hoşunuza gidebilir.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    İKİZLER

    Gününüzün bir kısmını işinizle tam ve odaklı bir şekilde ilgilenerek geçirmek isteyebilirsiniz ancak akşam saatlerinde partnerinize zaman ayırmayı tercih edebilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    YENGEÇ

    Bugünlerde duygusal konularda kendinizi daha anlayışlı ve affedici hissedebilirsiniz.

    Bu haliniz de olumlu hissiyat uyandırabilir.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    ASLAN

    Sosyal açıdan olumlu davranışlar sergilemeniz, güler yüzünüz, yüksek enerjiniz etrafınızda yeni insanların olmasına da vesile olabilir.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    BAŞAK

    Kendinizi sosyal hissettiğiniz ve çevrenizle keyifli vakit geçirdiğiniz gündesiniz.

    Bilhassa yalnız olan Başak'lar kalbinizde biri varsa konuşmaktan çekinmeyin.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    TERAZİ

    Bugünlerde aşk hayatınızla alakalı arzuların gerçekleşmesi ile beraber kendinizi daha rahatlamış hissedebilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    AKREP

    Aşk hayatınızdaki gözle görülür iyileşme sizde umut hissi yaratabilir.

    Sosyal açıdan olumlu bir süreçten geçiyor ve çevrenizi genişletiyorsunuz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    YAY

    İş konusunda dikkat dağınıklığı yaşayabilirsiniz.

    Ayrıca bereket ritüelleri için de oldukça uygun ve keyifli bir günde olacaksınız.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    OĞLAK

    Bugünlerde arzularınıza giden yolda hızlı hareket etmek isteyebilirsiniz.

    Aşk konusunda partnerinizle birbirinize şanslar verebilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    KOVA

    Son zamanlarda hem iş hem özel hayatınızda empati yeteneğinizin artması ile beraber insanlarda daha çok aynı ortamda bulunabilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    BALIK

    Aşk ilişkilerinizdeki umudu işinize de yansıtarak verimli bir hayata geçiş yapabilirsiniz.

    İşinizde olumlu yönde bazı pozisyon değişiklikleri gündeme gelebilir.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

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