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18 Şubat 2025 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

18 Şubat 2025 Salı günlük burç yorumları... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Bugünlerde aşk konusunda kendinizi serbest bırakmalısınız. Birtakım tabularınız ve standartlarınız sihirli bir aşk yaşamanıza engel olabilir. İşte 18 Şubat 2025 Salı günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Şubat 2025 , 09:46 Güncelleme Tarihi :18 Şubat 2025 , 09:46
18 Şubat 2025 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

İÇİNDEKİLER

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    KOÇ

    Bir şeylerin hızlı yaşanıyor olması sizi hata yapmaya meyilli bir insan haline getirebilir. Temkinli hareket etmek sizi bir takım pişmanlıklardan koruyacaktır.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    BOĞA

    Bilhassa diş, dudak, uçuk gibi problemlere karşı dikkatli olmanız gerekmekte.

    Kendinizi bugün duygusal hissedebilir, duygu odaklı kendinizi ifade edebilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    İKİZLER

    Aşk konusunda karşı tarafa şans vermeniz gereken bir gündesiniz.

    Mükemmeliyetçilikten mümkün olduğunca uzak kaldığınız taktirde kendinizi iyi hissedebilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    YENGEÇ

    Aşk konusunda aksiyon alamadığınız kişilere takılmanız olası görünüyor.

    Anlık aşklar ya da kısa vadede tüketilebilecek aşklara bugünlerde yönelmeniz olası.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    ASLAN

    Bu aralar arkadaş ortamında tanışacağınız kişiler ile şansınızın oldukça yüksek olması sizi farklı bir platforma taşıyabilir. Yük ve sorumluluklarınız artabilir.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    BAŞAK

    Bugünlerde özellikle insan ilişkilerinde dikkat önemli olacak.

    Aşk hayatınızda bir takım duygusal yoğunluklar ve hareketlilikler söz konusu olabilir.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    TERAZİ

    Hayattan almanız gereken ders mucizelere açık ve daha canlı bir insan olmak olabilir.

    Sosyal olmayı denerseniz beraberinde size popülerlik getirdiğini de görebilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    AKREP

    Bugünlerde sağlık problemlerine karşı önlemlerinizi almanız sizin için hayırlı olacaktır.

    Mesleki konular ve iş ilişkilerinde alınganlığa kaçmamaya çalışın.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    YAY

    Bugünlerde aşk konusunda geçmiş birtakım tecrübelerinizin size yol haritası olmasına izin vermemeli, herkesin farklı olduğunu hatırlamalısınız.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    OĞLAK

    Bugünlerde aşk konusunda kendinizi serbest bırakmalısınız. Birtakım tabularınız ve standartlarınız sihirli bir aşk yaşamanıza engel olabilir.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    KOVA

    Hızlı başlangıç ve bitişler yaşanmaması açısından özellikle yeni tanıştığınız kişiler ile bir şeyleri yavaş götürmek için bilinçli bir çaba göstermeniz gerekmekte.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    BALIK

    Aşk konusunda kendi kısıtlamalarınızdan kurtulmalı, riske açık olmalısınız. Ciddi ilişki için zaman gerektiğini hatırlayacak ikili ilişkilerde hemen samimiyet kurmamaya çalışın.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

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