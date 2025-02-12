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12 Şubat 2025 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

12 Şubat 2025 Çarşamba günlük burç yorumları... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Bugünlerde aşk hayatınızda atacağınız adımlar konusunda dikkatli olmalısınız. Fevri davranmanız partnerinizi kırmanıza sebebiyet verebilirsiniz. İşte 12 Şubat 2025 Çarşamba günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Şubat 2025 , 10:02 Güncelleme Tarihi :12 Şubat 2025 , 10:02
12 Şubat 2025 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    KOÇ

    Zamanınızı iyi geçirmek için konforlu alanınızı sağlayabilirsiniz.

    Keyfinizi yerine getirecek gelişmelerle daha ileriye gitmeye cesaret edebileceksiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    BOĞA

    Olaylara özgürlükçü bir bakış açınız olduğu için işinize müdahale edilmesinden çok haz etmeyebilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    İKİZLER

    Bugünlerde beklediğiniz taleplerinizin karşılandığından emin olamadığınızda demoralize olmanız kaçınılmaz olabilir.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    YENGEÇ

    Bugünlerde aşk hayatınızda atacağınız adımlar konusunda dikkatli olmalısınız.

    Fevri davranmanız partnerinizi kırmanıza sebebiyet verebilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    ASLAN

    Size fikir veren kişileri terslemediğinizden emin olun. Ayrıca aşk konusunda kendinizden beklediğinizden daha anlayışlı olabilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    BAŞAK

    Çok fazla kariyer planlamalarına ve desteğe maruz kalabilirsiniz.

    Böyle bir süreç içerisinde hangisinin kalbinizden geldiğini ayırt etmekte zorlanabilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    TERAZİ

    Toplum içerisinde iyi bir konuşmacı olabilirsiniz.

    Sunum gibi konularınız varsa başarılı olabilirsiniz.

    Bu süreç sizin için net kararlarınızı almaya uygun olabilir.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    AKREP

    Bugünlerde işle alakalı fırsatların getiri ve götürülerini iyi hesaplayacak şekilde düşünmeniz gerekmekte. Geri çekilip olaylara objektif bakın.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    YAY

    Aşk konusunda kendinizi göstermek isteyebilir ve yaptıklarınızın değer görmesini talep edebilirsiniz.

    Sosyallik konusunda kendinizi geliştirebilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    OĞLAK

    Son zamanlarda bir şeyi bitirmek ya da başlatmak olsun herhangi bir konuda alacağınız aksiyonu almakta uygun bir dönem yeter ki kararlı olabilir.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    KOVA

    Vicdanınızı zorlayacak tecrübeler yaratmamanızda fayda var. Kusurlarınızı görmezden gelmek yerine çözmek için gerekli çalışmalara başlamalısınız.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    BALIK

    Aşk hayatınızda gösterdiğiniz toleransların sizi yorduğunu hissedebilir ve karar almaya yönelebilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

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