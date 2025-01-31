SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Burçlar Haberleri

31 Ocak 2025 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

31 Ocak 2025 Cuma günlük burç yorumları... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Çözümsüz sandığınız konuların çözümlerini oldukça kolaylıkla bulabilirsiniz. Bu da beraberinde geçmişi kapatmak ve yeniye umutla bakmak için fırsat getirebilir. İşte 31 Ocak 2025 Cuma günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Ocak 2025 , 09:53 Güncelleme Tarihi :31 Ocak 2025 , 09:53
31 Ocak 2025 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    KOÇ

    İş bağlamında istediklerinizi elde etmek için daha çok insan ve doğru kişilerle iletişime geçiyor olmanız oldukça önemli olabilir.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    BOĞA

    Çözümsüz sandığınız konuların çözümlerini oldukça kolaylıkla bulabilirsiniz. Bu da beraberinde geçmişi kapatmak ve yeniye umutla bakmak için fırsat getirebilir.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    İKİZLER

    Aşk hayatınızda verimli bir sürece adım atıyorsunuz ancak iş ilişkileri veya yasal konularda oldukça dikkatli olmanız gereken bir süreçtesiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    YENGEÇ

    Bugünlerde atacağınız adımlarda daha planlı ve hareketli olmanız gerekebilir.

    Sosyal açıdan olumlu ve verimli bir iş süreci yürütmeniz gerekmekte.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    ASLAN

    Bu da sizinle tanışmak isteyen kişilerin artması, sizinle ilgilenen kişilerin artması durumunu etkinleştirebilir.

    Karşı cinsle verimli ve sade iletişim kurabilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    BAŞAK

    Geçmişten gelen krizleri biraz zorlanarak da olsa çözmeye istekli olabilirsiniz.

    Partnerinize veremediğiniz güven ilişki içerisinde problemlere yol açabilir.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    TERAZİ

    Karar almak, aldığınız kararların arkasında durmak, özellikle mesleki ve kişisel alanlarda kendinizi geliştirme isteğiniz artabilir.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    AKREP

    İşinizi yaparken destek olacak kişilerle bir arada bulunabilirsiniz.

    Bilhassa girişimcilik gibi niyet ve hedefleriniz varsa bu alanlarda verim almanız mümkün.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    YAY

    Zamanınızı iyi yönetebilseniz de sizin dışınızda gelişen bir takım aksaklıklar olabilir. Sükunetinizi koruyabilmeyi her zaman hatırlamanız gerekmekte.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    OĞLAK

    İşle alakalı mülakat ya da sınav gibi konularda başarı ve hedefe ulaşma durumları gözlemlenebilir.

    Sorumluluklarınızın bilincinde olmanız önemli.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    KOVA

    Aşk hayatınızda özellikle yalnız Kova'lar oldukça şanslı olabilirler.

    Çekiciliğinizin arttığı ve insanları sohbetinizle etkileyebildiğiniz günler içerisindesiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    BALIK

    Aşk hayatınızda olumlu bir süreçten geçmektesiniz.

    Partnerinizle kuracağınız derin bağ ve uzun süreli ilişki başlangıcı için uygun bir dönemdesiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Özel hastaneler yönetmeliği değişti! Fahiş fiyatının önüne geçilecek
    CANLI | ABD’de uçak ve helikopter çarpıştı! Kurtulan olmadı | Donald Trump: Helikopter yanlış zamanda yanlış yerdeydi
    Bakan Şimşek 2025’in yol haritasını açıkladı! 4 temel maddeye dikkat çekti
    Emekliye Şubat’ta promosyon Mart’ta ikramiye! Neler değişecek? Kim, ne kadar alacak?
    Midtjylland -Fenerbahçe spor yazarları yorumu: 250 milyon euroluk takımı ne hale getirdiler
    Eyüpsultan’da korkunç cinayet: Aynı aileden 4 kişinin cansız bedeni bulundu I Katil evin oğlu çıktı
    Galatasaray’ın Ajax mağlubiyeti sonrası spor yazarlarından Yunus’a sert sözler: Havaya girmiş
    Teklif Meclis’te kabul edildi: En düşük emekli maaşı 14 bin 469 liraya çıktı!
    Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakiplerimiz belli oldu!
    Amsterdam’da seri sonu! Ajax Galatasaray 2-1 | MAÇ SONUCU
    CANLI TAKİP | Gazze’de esir takasında üçüncü tur! 3 İsrailliye karşı 110 Filistinli özgür
    İtalyan arşivleri açıldı! Papa suikastında Mehmet Ali Ağca’ya tetiği çektiren ASALA çıktı... Ben Ermeniyim ifadesi ve 1984 CIA raporu
    Fenerbahçe play-off’a tutundu! Midtjylland - Fenerbahçe : 1-2 | MAÇ SONUCU
    Kartal buraya kadar! Twente Beşiktaş 1-0 | MAÇ SONUCU
    CHP’de ön seçim krizi büyüyor! İmamoğlu daha yoklamaya girmeden adayım dedi... Mansur Yavaş’tan 50 bin ölçümlü anket önerisi geldi
    Fenerbahçe’den 5. bomba! Mimovic’ten sonra sıra onda
    Hamas resmen açıkladı: Muhammed Deif şehit oldu
    Galatasaray forvetini buldu! Dünya yıldızı İstanbul’a geliyor
    Başkan Erdoğan talimatı verdi: MİT 5 Taylandlı rehinenin Gazze’de serbest bırakılmasını sağladı
    Başka Bir Gün’ün Güngör Alsoy’u Nur Sürer’in eski eşi Yeşilçam yıldızı çıktı! Oğlunun babası meğer...