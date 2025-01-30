30 Ocak 2025 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv YAY Duygusal açıdan olumlu bir süreçten geçebilirsiniz. Sert tartışmalardan kaçınmak için kendinizi baskıladığınız her an daha da taştığınızı unutmamalısınız.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv OĞLAK Son zamanlarda sakin fakat düşüncelerinizi dile getirmekten çekinmeyen bir tutum sergilemelisiniz, kendinizi ön planda tutun.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv KOVA Kusursuz konuşma ve hitabetinizi doğru kullanabilme sizi beklediğinizden de hızlı tam istediğiniz noktaya taşıyarak sürprizler hazırlayabilir.

BALIK Karşınızdaki kişinin bir problemi olup olmadığını ya da bir şeyleri sizin abartıyor olabileceğinizi iyi sorgulayarak karar almanız ve tepki göstermenizde fayda var. Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv