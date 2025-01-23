23 Ocak 2025 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv YAY Her türlü üşengeçliği bir kenara bıraktığınız bugünlerde olumlu duygular sizi yönlendirebilir, daha sade ve güler yüzlü hal içinde dikkat çekebilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv OĞLAK Söylediklerinizin yanlış anlaşılması ya da iyi niyetinizin kullanılması gibi durumlar size tecrübe, sağ duyu ve dikkat kazandırdı. Aşk ilişkilerinizde şans ön planda.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv KOVA İşinizle alakalı olarak bir takım aksaklıklar başınıza gelmiş olsa da taşlar yerine oturabilir. Bu şekilde çok daha profesyonel çalışmalar sağlayabileceksiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv BALIK Bugünlerde duygusal konularda kendinizi hassas hissedebilir, aynı zamanda uygun koşullarda kalbinizi sevdiklerinize açmaya niyet edebilirsiniz. Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv