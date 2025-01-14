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14 Ocak 2025 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

14 Ocak 2025 Salı günlük burç yorumları... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Bugünlerde yeteneklerinizi keşfetmek için uygun bir zaman dilimindesiniz. Özellikle hobilerinize yönelik meslek geliştirmek gibi niyetlerinizi gerçeğe çevirebilirsiniz. İşte 14 Ocak 2025 Salı günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 11:58 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 11:58
14 Ocak 2025 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    KOÇ

    Bugünlerde kendinizi çokta düzenli hissetmeyeceğiniz bugünlerde eşyalarınızı kaybedebilir, aynı zamanda dikkat dağınıklığı yaşayabilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    BOĞA

    İş konusunda etrafınıza açık fikirli olmanız gerekmekte. Aşk konusunda ise netlik için kendinize zaman tanıyın. Sağlığınız konusunda gereksiz endişeleniyorsunuz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    İKİZLER

    Önemli işlerinizi başlatmak yerine erteleyebilirsiniz. Süregelen işleriniz ya da geçmişten gelen ancak bitirmeniz gereken işlerinizi halletmek için uygun bir gündesiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    YENGEÇ

    İşle alakalı konularda bazı fırsatları kaçırdığınız için kendinizi pişman hissedebilirsiniz.

    Duygusal konularda ise heveslendiğiniz konuşmaları devam ettirmeyebilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    ASLAN

    İşinizi götürebiliyorken yorgunluktan dolayı bir anda her şeyden vazgeçebilirsiniz.

    Vazgeçmek yerine yarıda bırakıp, dinlenip devam etmenizde fayda olacaktır.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    BAŞAK

    Maddiyatınız hususunda bereketinizin arttığı bir gündesiniz.İş konusunda sürpriz gelişmelere ayak uydurmakta ve adapte olmakta problem çekmeyebilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    TERAZİ

    Kendinizi çok fazla duygusal hissetmeyebilirsiniz bu durum da partnerinizi incitebilir.

    İş konusunda üstlerinizle çatışma içerisinde olmamaktan emin olmaya çalışın.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    AKREP

    Bu aralar zaman içerisinde kendinizi geliştirmeye açık olursanız büyük başarılar elde edebilir aynı zamanda hatalarınızdan ders alabilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    YAY

    Mal alım satımı gibi konular için uygun bir gündesiniz.

    Almak istediğiniz bir şeyi indirimde bulabilir ya da beklemediğiniz yerde para görerek şaşırabilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    OĞLAK

    Bugünlerde yeteneklerinizi keşfetmek için uygun bir zaman dilimindesiniz.

    Özellikle hobilerinize yönelik meslek geliştirmek gibi niyetlerinizi gerçeğe çevirebilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    KOVA

    Bu aralar partnerinize karşı anlayışlı olduğunuzdan emin olmanız gereken bir gündesiniz aksi taktirde sinir ve tartışmalara hazır olmanız gerekebilir.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    BALIK

    Son günlerde aşk konusunda partnerinize biraz daha anlayış gösterdiğiniz taktirde olumlu sonuçlar yaşayabilirsiniz, aşk konusunda çaba sizden gelebilir.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

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