12 Ocak 2025 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv

YENGEÇ

Birine sizin için ne kadar önemli olduğunu söyleme şansınız olursa kaçırmamalısınız.

Duygularınızı bildiğini düşünebilirsiniz, ancak aşk söz konusu olduğunda bunu vurgulamakta hiçbir zarar yoktur.